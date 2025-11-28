Российский инди-хоррор No, I'm not a Human получит крупное обновление "Подозрительные лица"

Российский инди-хоррор No, Iʼm not a Human получит крупное обновление «Подозрительные лица», релиз которого намечен на середину декабря. Авторы обещают значительное расширение контента, сохраняя мрачную атмосферу паранойи, сделавшую игру хитом.

Обновление добавит 12 новых гостей — со своими странностями, характерами и уникальными диалогами. Появится шесть новых сцен, глубже раскрывающих историю и психологию персонажей, а также новая концовка и свежий «сон», расширяющий лор игры. Для любителей классики введут возможность отката к версии, представленной на Steam Next Fest, а коллекционеры смогут получить набор карточек Steam.

Помимо контентных новшеств, разработчики подготовили и технические улучшения. Отдельно команда заявила о будущих релизах артбука и официального саундтрека — ещё одном подарке для поклонников хоррора.

No, Iʼm not a Human вышла 15 сентября и быстро стала инди-феноменом. Игра рассказывает о мире, где люди укрываются в домах от загадочных Гостей, приходящих каждую ночь. Пугающая атмосфера и сильная нарративная подача принесли проекту восторженные отзывы и впечатляющие продажи: к середине октября тираж превысил 500 тысяч копий.