Состоялся релиз хоррора No, I'm not a Human от российской инди-студии

Студия Trioskaz представила в Steam мрачный сюжетный хоррор No, I'm not a Human. Игра доступна по цене 441 рубль со скидкой 10% до 29 сентября.

Сюжет переносит игроков в мир на грани гибели: днём поверхность планеты выжигает солнце, оставляя улицы, полные почерневших тел, а ночью на охоту выходят Гости — пришельцы, которые маскируются под людей. Игрок оказывается в своём доме, где каждая встреча с «гостями» может обернуться смертельной ошибкой. Одни из них действительно люди, другие — безжалостные пришельцы, которых нужно вовремя распознать и уничтожить.

Разработчики обещают десятки уникальных встреч, широкий арсенал инструментов для выживания, множество концовок, секретов и достижений. No, I'm not a Human делает ставку на атмосферу паранойи и постоянного страха перед неизвестным, превращая каждый визит в игру на выживание.