Авторы NO LAW обещают полноценную большую игру, а не короткий эксперимент - проект уже проходится от начала до конца

Neon Giant пока не готова назвать точную продолжительность NO LAW, однако разработчики подчёркивают, что их новый проект не рассчитан на короткое прохождение. Студия называет игру полноценным премиальным проектом с масштабным сюжетом и большим количеством дополнительного контента.

Продолжительность сильно зависит от стиля игры. Во время демонстрации один и тот же фрагмент удалось пройти примерно за 30 минут при осторожном исследовании и скрытном подходе. После перезапуска разработчики использовали оружие и более мощные способности и завершили тот же участок примерно за пять минут.

При этом даже агрессивное прохождение не должно превращать NO LAW в короткий шутер. В городе есть побочные задания, секреты и дополнительные активности, причём часть из них специально не отмечается на карте. Игрокам, которые предпочитают исследовать окружение и самостоятельно находить необычные места, предстоит потратить значительно больше времени.

В Neon Giant пока не называют точное количество часов. Сейчас студия впервые получила возможность пройти всю игру от начала до конца и ждёт результаты полноценного тестирования. Дополнительную помощь в этом процессе оказывает Krafton, предоставляя тестировщиков и специалистов по контролю качества.

Разработчики также отдельно подчёркивают, что NO LAW рассчитана на повторные прохождения. Разные способности, решения и способы взаимодействия с миром могут привести к тому, что за один заход игрок не увидит весь доступный контент.

Релиз NO LAW запланирован на 2027 год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.