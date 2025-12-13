Авторы The Ascent объяснили отличия шутера No Law от Cyberpunk 2077

Студия Neon Giant, известная по изометрическому экшену The Ascent, поделилась подробностями своего нового шутера от первого лица под названием No Law. Проект с ролевыми элементами в открытом мире вызывает у аудитории ассоциации с хитом от CD Projekt RED, и разработчики подтвердили, что ожидали подобных сравнений, однако указали на существенные различия. В интервью соучредители студии Тор Фрик и Аркейд Берг отметили, что переход к виду от первого лица стал для них возвращением к корням, так как команда имеет богатый опыт в создании FPS. Главным отличием No Law от Cyberpunk 2077 авторы называют масштаб и тон: вместо необъятного мегаполиса игроков ждет более камерный и интимный мир, где приоритет отдан высокой плотности событий и проработке деталей, а не размеру карты.

Стилистически игра также пытается выделиться на фоне конкурентов. Разработчики подчеркнули, что намеренно отказались писать мрачную и депрессивную историю. Вдохновением для проекта послужили боевики восьмидесятых и девяностых годов, а также гонконгские экшен-фильмы. Основной упор сделан на насилие как зрелище и создание чувства веселья от игрового процесса. Мир игры описывается как приземленный киберпанк, где высокие технологии соседствуют с растительностью и бытом, что отличает его от полностью механизированной аркологии The Ascent.

Геймплейно No Law предлагает игрокам роль конкретного персонажа по имени Грей Харкер, а не создание аватара с нуля. При этом пользователям будет доступна глубокая прокачка навыков и кастомизация снаряжения. Боевая система поощряет творческий подход и использование различных инструментов: мир и NPC будут реагировать на стиль прохождения, комментируя, действовал ли игрок скрытно или устроил громкую перестрелку. Одной из механик, которую особо выделили авторы, стала возможность пинать врагов, что добавляет сражениям динамики.

Представители Neon Giant также объяснили решение создать новый IP вместо сиквела The Ascent. По их словам, прямое продолжение было бы финансово безопасным шагом, однако команда хотела творческого вызова и реализации идей, которые не вписывались в лор предыдущей игры. No Law разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.