Gamescom 2026 покажет будущее KRAFTON: от новой игры по вселенной PUBG до амбициозных проектов партнёров

Компания KRAFTON раскрыла программу своего участия в Gamescom 2026, которая пройдёт с 26 по 30 августа в Кёльне. Судя по списку проектов, издатель намерен сделать ставку не только на развитие уже известных франшиз, но и на продвижение совершенно новых игровых направлений.

Главным событием для многих поклонников станет мировая премьера неанонсированного проекта от PUBG Studios. Разработчики пока держат детали в секрете, однако известно, что игра предложит новую вселенную и иной игровой опыт в рамках интеллектуальной собственности PUBG. Это может стать одним из самых заметных анонсов выставки для KRAFTON, учитывая огромную популярность оригинальной королевской битвы.

Помимо этого, посетителям покажут несколько проектов от партнёрских студий. Среди них — NO LAW от Neon Giant, представляющая собой одиночный шутер от первого лица с открытым миром. Действие игры разворачивается в мрачном неоновом мегаполисе Порт-Дезире, где игрокам предстоит исследовать город и вернуть утраченное.

Студия Nirvanana привезёт Project ZETA — необычную многокомандную тактическую арену, в которой сразу четыре команды сражаются за контроль над ключевым объектом под названием «Призма». Разработчики делают ставку на непредсказуемость матчей и постоянную конкуренцию между всеми участниками.

Не обойдётся и без сюжетных проектов. Age Twisters от Piccolo Studio предложит кооперативное приключение для двух игроков, рассказывающее историю дедушки и внучки, которые отправляются на поиски пропавшей матери. Одной из главных механик станет возможность менять возраст персонажей для решения головоломок.

Также на выставке впервые представят TARAE: The Unbound от Boundary. Это ролевая игра в жанре мрачного восточного фэнтези, где мир оказался на грани разрушения из-за нарушенного цикла реинкарнации и кармического порядка.

Судя по программе, KRAFTON использует Gamescom 2026 как площадку для демонстрации своей долгосрочной стратегии. Компания продолжает развивать PUBG как крупную франшизу, но одновременно активно инвестирует в новые идеи и сотрудничество с независимыми студиями, стремясь расширить своё присутствие далеко за пределы жанра королевских битв.