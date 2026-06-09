Киберграндж, паркур по крышам и никакого доната: создатели The Ascent поделились деталями своего нового шутера NO LAW

Шведская студия Neon Giant, получившая известность благодаря изометрическому хиту The Ascent, поделилась свежими подробностями своего амбициозного проекта NO LAW. Анонсированная еще на Game Awards 2025 игра обзавелась обзорным видеороликом, демонстрирующим живой открытый мир, а разработчики опубликовали ответы на самые популярные вопросы сообщества.

События шутера развернутся в вымышленном городе Порт Дизайр, визуальный стиль которого разработчики описывают как «киберграндж». Мегаполис с неоновыми улицами возник на ничейном клочке земли, зажатом между границами трех государств. В условиях политического вакуума этот город, построенный с нуля, превратился в горячую точку. Несмотря на заявленное в названии беззаконие, некий статус-кво здесь поддерживают так называемые «Миротворцы» — присутствующий иностранный военный контингент, которому на улицах противостоят мафиозные синдикаты и коррумпированные городские управленцы.

Играть предстоит за бывшего военного Грея Харкера, который безуспешно попытался порвать со своим прошлым, но вновь оказался втянут в спираль насилия и мести. Разработчики обещают масштабный и насыщенный RPG-FPS от первого лица. Переход камеры от изометрии к виду из глаз обоснован желанием максимально погрузить игрока вглубь трущоб. Проект делает серьезную ставку на вертикальность геймплея — крыши тесно застроенных зданий станут полноценными транспортными артериями города. Выполнение заданий подразумевает свободу: любую ситуацию можно решить скрытно при помощи хакерского взлома или же устроить лобовое столкновение с использованием системы динамического разрушения окружения.

Особая роль в NO LAW отводится повествованию через детали мира. В качестве примера авторы привели систему расследований. Игрок может заметить, что со стены магазина пропал старый плакат с собакой, и эта, казалось бы, мелкая деталь станет стартовой точкой для глубокой второстепенной истории. В мире игры, по словам геймдизайнеров, будет место не только дождливому мраку, но и милым историям, оригинальному юмору и гротеску.

В специальной сессии вопросов и ответов разработчики категорично ответили на вопросы о сетевых функциях. Студия подтвердила, что NO LAW создается исключительно как одиночный, сюжетно-ориентированный проект. В игре нет и не будет кооператива, PvP-сражений или онлайн-элементов. Также Neon Giant наотрез отказалась от механик «pay-to-win» и навязчивых микротранзакций, заверив, что игроки получат полную историю за стандартную цену игры без дополнительных покупок, влияющих на геймплей.

У NO LAW пока нет точной даты релиза. Игра разрабатывается для актуального поколения консолей PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В ближайшие месяцы студия обещает выпустить подробные разборы боевой системы и древа прокачки главного героя.