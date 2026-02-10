Киберпанковый шутер No Law от Neon Giant и Krafton ожидается к релизу в 2027 году

No Law стала одним из самых интригующих анонсов на декабрьской церемонии The Game Awards. Neon Giant, группа ветеранов индустрии, объявила о разработке шутера от первого лица с элементами RPG и открытым миром в стиле киберпанка. Это, конечно, требует значительных усилий и времени, которые, как ожидается, не займут много времени.

Первоначальная презентация игры, естественно, вызвала ассоциации с Cyberpunk 2077, которые разработчики быстро опровергли. Вполне вероятно, что в недалёком будущем игроки смогут сами убедиться в точности сравнений.

В своем последнем финансовом отчёте Krafton сообщила, что уже готовится к релизу. Издатель объявил, что No Law планируется к выпуску на ПК и консолях текущего поколения в 2027 году.