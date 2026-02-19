ЧАТ ИГРЫ
NO LAW 2027 г.
Экшен, Открытый мир, Киберпанк
7.4 34 оценки

Киберпанковый шутер No Law украсил обложку журнала Edge

monk70 monk70

Киберпанковый шутер No Law от студии Neon Giant, создателей изометрической The Ascent, украсил обложку свежего номера журнала Edge №421, который уже поступил в продажу.

Внутри выпуска журналисты отправились в штаб-квартиру команды в Уппсала, Швеция, чтобы заглянуть в мир Port Desire — нового проекта авторов The Ascent. Разработчики стремятся покорить новые высоты, создавая иммерсивный киберпанк-симулятор, где ключевую роль играют правдоподобие, свобода выбора и управляемый хаос.

opexdisturbed

Восхождение" был очень атмосферным. Уверен, что тут будет не хуже.

1