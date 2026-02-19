Киберпанковый шутер No Law украсил обложку журнала Edge

Киберпанковый шутер No Law от студии Neon Giant, создателей изометрической The Ascent, украсил обложку свежего номера журнала Edge №421, который уже поступил в продажу.

Внутри выпуска журналисты отправились в штаб-квартиру команды в Уппсала, Швеция, чтобы заглянуть в мир Port Desire — нового проекта авторов The Ascent. Разработчики стремятся покорить новые высоты, создавая иммерсивный киберпанк-симулятор, где ключевую роль играют правдоподобие, свобода выбора и управляемый хаос.