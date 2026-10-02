NO LAW превратит преступления в опасную игру с властями - за игроком начнут охотиться по всему городу

В NO LAW последствия преступлений будут постепенно становиться всё серьёзнее. Разработчики Neon Giant рассказали о системе розыска, которая способна превратить обычные нарушения порядка в полноценную охоту на главного героя.

Если игрок слишком часто устраивает беспорядки в Порт Дизайр, Миротворцы начинают его разыскивать. Небольшую награду за голову можно погасить, просто заплатив нужную сумму, однако при серьёзных нарушениях власти перейдут к активному преследованию. В какой-то момент Миротворцы получат право открывать огонь сразу после обнаружения преступника.

Скрыться от преследователей тоже недостаточно. Если герой выйдет из поля зрения Миротворцев, погоня прекратится, но награда за его голову никуда не исчезнет. При следующей встрече с представителями власти преследование может возобновиться.

Полностью избавиться от розыска можно будет с помощью специальных механик. В частности, игрок сможет обратиться к брокеру данных и заплатить за очистку своей истории. А вот попытки решить проблему силой приведут к обратному результату: убийство Миротворцев повысит награду и сделает реакцию властей ещё более агрессивной.

При этом система особенно интересно выглядит на фоне самого устройства Порт Дизайр. Несмотря на отсутствие формальных законов, город пытается поддерживать собственный порядок, а NO LAW показывает, как постепенно усиливающийся контроль может сделать жизнь нарушителя значительно сложнее.

NO LAW выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.