NO LAW создают всего 24 человека: авторы The Ascent решили сделать максимально амбициозный проект

Шведская студия Neon Giant рассказала о масштабах разработки NO LAW — своего нового экшена от первого лица с открытым миром. Сейчас над игрой работают всего 24 человека. Для сравнения, во время создания The Ascent команда состояла из 12 разработчиков.

Несмотря на относительно небольшой штат, студия взялась за значительно более сложный проект. В NO LAW разработчики создают бесшовный город, нелинейный сюжет, систему последствий, симуляцию жизни NPC, RPG-механику и большое количество интерактивных объектов. При этом команда намеренно не пытается повторить масштаб Cyberpunk 2077.

В Neon Giant подчёркивают, что NO LAW создаётся как самостоятельная игра, а не как уменьшенная версия проекта CD Projekt RED. Здесь нет привычного упора на транспорт и масштабные поездки по городу: Порт Дезире построен вертикально, а перемещение по его уровням становится важной частью игрового процесса. Игрок сможет использовать лестницы, пожарные лестницы и специальные способности, позволяющие быстро преодолевать несколько этажей.

Технически студия также не собирается идти на компромиссы. NO LAW использует аппаратную трассировку лучей и технологию MegaLights, а разработчики заявляют о высокой плотности объектов в городе. При этом трассировка пути пока не входит в список приоритетов команды — сейчас Neon Giant сосредоточена на доводке уже реализованных технологий.

По словам студии, NO LAW уже можно пройти от начала до конца. Сейчас разработчики занимаются тестированием, исправлением проблем и доводкой проекта до собственных стандартов качества. Помощь в этом процессе оказывает издатель Krafton, предоставляющий команде доступ к тестировщикам и службе контроля качества.

Релиз NO LAW запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.