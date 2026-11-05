No Law заселит киберпанк-город тремя тысячами NPC - Neon Giant раскрыла возможности Unreal Engine 5

Студия Neon Giant представила технический ролик No Law, посвящённый использованию графических и инструментальных возможностей Unreal Engine 5. Разработчики продемонстрировали работу Nanite, Lumen, MetaHuman, Mass и Niagara, а также рассказали о том, как создают населённый и детализированный киберпанк-город. Примечательно, что над проектом работает команда примерно из 25 человек.

Одной из главных особенностей станет масштабная симуляция городской жизни. По словам авторов, в No Law появится около 3000 персонажей, которые будут перемещаться по улицам. Для их реализации студия использует MetaHuman. Разработчики также показали физические эффекты и частицы, которые должны сделать происходящее в кадре более убедительным.

Однако No Law делает ставку не только на техническую составляющую. Это одиночный экшен от первого лица с большим пространством для действий и свободой взаимодействия с окружающим миром. Игрок сможет убить любого NPC, но подобные решения не останутся без последствий — разработчики обещают серьёзную реакцию игрового мира на поступки главного героя.

Для Neon Giant работа с Unreal Engine имеет особое значение: ранее студия выпустила The Ascent, которая запомнилась детализированным киберпанк-сеттингом и выразительным освещением. Теперь команда намерена развить знакомые визуальные подходы, используя более современные инструменты движка.

Релиз No Law запланирован на 2027 год. Игра выйдет на ПК и консолях.