Почти Cyberpunk 2! Свежий геймплей No Law и новые детали киберпанк-мира

Такая игра просто не может избежать мгновенного сравнения с Cyberpunk 2077. И чем больше разработчики показывают No Law, тем больше этот проект вызывает ассоциаций с игрой CD Projekt RED — и это даже хорошо. Но у Neon Giant есть собственная идея: сделать мир, который действительно реагирует на поступки игрока.

В No Law можно убить любого NPC, однако разработчики советуют хорошо подумать перед тем, как нажимать на спусковой крючок. Смерть персонажей окончательная. Если избавиться от владельца магазина, заведение закроется, поскольку работать там больше некому. А если перестрелять всех продавцов оружия в городе, купить новые пушки уже не получится.

Похожая свобода действий знакома игрокам по Cyberpunk 2077, но No Law собирается сделать последствия еще заметнее. Разработчики понимают, что некоторые игроки обязательно устроят в городе настоящую охоту на NPC, поэтому добавили специальное предупреждение перед убийством важного персонажа. При этом никто не станет физически мешать совершить преступление — решение все равно останется за игроком.

Авторы прямо говорят, что после убийства ключевого NPC игроку придется самому разбираться с последствиями. Если персонаж больше не может помочь с заданием или предоставить нужную услугу, вернуть его уже не получится.

No Law выйдет на ПК и консолях уже в 2027 году и хочется вериться, что игра будет сразу доступна в играбельном состоянии. Повторения полной истории Cyberpunk 2077 совсем не хочется.