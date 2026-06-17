Создатели The Ascent показали самый плотный город с тысячами NPC в новом шутере NO LAW - всё благодаря Unreal Engine 5

В рамках состоявшейся презентации State of Unreal студия Neon Giant поделилась внушительным техническим отчетом о разработке своего нового шутера от первого лица — NO LAW. Творческий директор компании Тор Фрик выступил перед сообществом и подробно продемонстрировал, как небольшая независимая команда смогла реализовать огромные ААА-амбиции в мире кибергранджа.

В центре геймплейной презентации оказался Порт Дизайр — огромный, многоуровневый и мрачный футуристический город, свободный от законов. Тор Фрик сразу обозначил фундаментальное отличие своего детища от конкурентов:

Мы никогда не стремились создать самый большой мир, нашей целью было построить самый плотный. Этот город должен ощущаться живым на каждом уровне масштаба: каждая подворотня пропитана своей историей, а стены изобилуют надписями, стикерами и слоями потертостей от местных жителей.

Успех реализации подобного перфекционизма базируется на новейших алгоритмах движка. Технология Nanite в связке с модифицированной системой Fast Geo избавила 3D-художников студии от утомительного ручного упрощения качества объектов — разработчики больше не удаляют элементы декора с локаций ради баланса кадровой частоты, полностью полагаясь на вычислительные мощности Unreal Engine 5. По словам Фрика:

Прямо сейчас любой отдельно взятый рендер одного кадра в нашей новой NO LAW отрисовывает на ваших экранах физически больше объектов, чем было во всей нашей прошлой изометрической игре The Ascent вместе взятой!

Открытый город функционирует 100% бесшовно. В игре не будет никаких загрузочных экранов или невидимых стен для протагониста.

Оживлению атмосферы киберпанка сильно помогает глубокое и полное внедрение нового фреймворка Epic Games — MegaLights в комбинации с классическим глобальным светом Lumen. Освещение теперь носит не только функцию потрясающих "закатов и неонов трущоб", но и является одной из главных основ геймплея. Любой мелкий фонарик, уличную вывеску или диод камеры в Порт Дизайр можно разрушить, а вражеские ИИ реалистично реагируют на свет, слепнут, прячутся в темноте или наоборот бьют тревогу при включении игроком своего налобного света фонаря в подземельях. ИИ работает на системе Mass Framework, благодаря которой движок NO LAW одновременно симулирует более 3000 компьютерных персонажей в кадре. Хаотичная уличная толпа, состоящая из детальных сгенерированных алгоритмами MetaHuman персонажей без эффекта "клонированных лиц", ведет себя крайне осмысленно

Напомним, ранее студия рассказала о сюжете NO LAW и паркуре:

Дата релиза и сроки выхода NO LAW на консолях и ПК студией пока всё ещё не называются.