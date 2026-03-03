В NO LAW можно будет убить любого NPC, но последствия настигнут игроков

Одной из самых интересных игровых презентаций на The Game Awards 2025 стала NO LAW от Neon Giant. Новая игра от создателей The Ascent — это шутер от первого лица с открытым миром, который легко сравнить с Cyberpunk 2077, хотя разработчики поспешили уточнить, что она «гораздо более камерная» по сравнению с игрой CD Projekt RED.

В новом интервью журналу EDGE (выпуск 421, апрель 2026 г.) соучредитель и креативный директор Neon Giant Аркейд Берг раскрыл истинное вдохновение: иммерсивные симуляции.

Мы очень рады представить игру миру, потому что уверены, что она понравится всем поклонникам иммерсивных симуляторов, и мы знаем, что она понравится многим любителям игр с открытым миром, шутеров и сюжетных игр, поклонникам киберпанка — возможно, многим, кто играл в The Ascent. Многие игроки должны стать нашими игроками. Добро пожаловать в Port Desire.

Затем Берг описал системный подход, типичный для иммерсивных симуляторов. Например, в NO LAW вам позволят убить любого персонажа, но вам придётся жить с последствиями, которые могут оказаться пагубными для вашего персонажа, так называемого Садовника.

Мы стараемся создать правдоподобный мир, который последовательно действует и где всегда соблюдается вся внутренняя логика. Мы позволяем вам убить любого персонажа на протяжении всей игры. Но некоторые персонажи играют ключевую роль в развитии сюжета. Тогда мы говорим: «К вашему сведению, очень важный персонаж только что умер. Хотите загрузить последнее сохранение?» Если вы продолжите, вы останетесь один на один с проблемой. Если это произойдёт, ответственность ляжет на вас. Во многом это имеет больший вес, чем ваш выбор в сюжете. Мир реагирует. Если вы накопили достаточно большую награду за вашу голову, по вам могут стрелять на поражение. Вы зашли слишком далеко, потому что до этого момента у вас есть все шансы заплатить за свою награду. Именно здесь вступают в действие системы, обеспечивая жизнь мира.

Креативный директор хотел сразу подчеркнуть, что разветвления сюжета не приведут к кардинально разным ситуациям. Суть в том, что нуар-ориентированный сюжет игры, подготовленный разработчиками, будет развиваться в определённых направлениях благодаря действиям и выборам игроков.

Я не хочу создавать ложное впечатление, будто основная сюжетная линия просто разветвится на совершенно разные приключения. Мы этого не делаем. Мы рассказываем крутую нуар-историю в киберпанк-мире. У нас есть сюжет — начало, середина и конец — но как мы его расскажем, мы определим вместе с игроком. Вы, как игрок, должны сообщать все детали по ходу игры и о последствиях.

Одно из отличий от других иммерсивных симуляторов, таких как Dishonored или Deus Ex, заключается в том, что игроки не будут наказаны, если не выберут скрытный подход.

Хотя персонажи в NO LAW могут комментировать ваши выходки во время миссии, никакого осуждения не будет. Мы не говорим, что вы были плохи — вас заметили. Мы говорим, что вы были громким воином-быком, и это потрясающе.

В интервью также раскрывается, что Садовник может сбрасывать персонажей с балконов прямо в море (по-видимому, это было одним из первых нововведений в игре), а также что для успешного сражения с гигантским роботом потребуется соответствующее снаряжение.

У NO LAW, издателем которой является KRAFTON, пока нет даты релиза.