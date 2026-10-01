В NO LAW нельзя будет открыть все способности за одно прохождение - некоторые решения закрывают часть контента

Neon Giant хочет сделать прохождение NO LAW действительно зависимым от решений игрока. Поэтому разработчики не собираются позволять получить все способности и увидеть весь контент за один заход — некоторые выборы будут закрывать определённые возможности.

В игре предусмотрены специальные канистры со способностями. Каждая из них предлагает два варианта, но установить одновременно оба нельзя. Игроку приходится выбирать, какую способность получить, понимая, что другая в рамках этого прохождения останется недоступной.

Всего одновременно можно использовать около семи активных способностей, хотя вариантов будет значительно больше. Они распределяются по специальным слотам, связанным с частями тела героя. Среди показанных возможностей есть, например, способность быстро преодолевать несколько этажей, что особенно важно для вертикального устройства Порт Дизайр.

Помимо способностей, в NO LAW будет обычная система навыков. Очки опыта можно вкладывать в разные направления, включая взлом замков и владение оружием. При этом разработчики не хотят заставлять игроков развивать универсального персонажа, который умеет абсолютно всё.

Такая система напрямую связана с философией игры. В Neon Giant подчёркивают, что NO LAW не должна превращаться в прохождение, где игрок постепенно открывает весь доступный контент одним персонажем. Сделанные выборы будут иметь последствия, а часть возможностей можно будет увидеть только в следующих прохождениях.

Именно поэтому разработчики рассчитывают на повторные прохождения. Игроки смогут менять стиль игры, выбирать другие способности и принимать иные решения, постепенно открывая новые варианты развития событий.

NO LAW выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.