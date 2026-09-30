В NO LAW нет генеративного ИИ: Neon Giant вручную создала целый город с живущими по расписанию NPC

Neon Giant рассказала о необычном подходе к созданию Порта Дизайр — главного города NO LAW. Несмотря на относительно небольшой размер команды, разработчики решили отказаться от генеративного ИИ и создать окружение вручную. По словам студии, в проекте нет сгенерированных ИИ элементов, а каждый участок города создавался самими разработчиками.

Порт Дизайр представляет собой бесшовный открытый мир без экранов загрузки. У каждой улицы есть название, у каждого здания — номер, а важные персонажи имеют собственные дома и места работы. NPC не стоят на месте и не существуют исключительно ради игрока: в зависимости от времени суток они перемещаются между несколькими точками.

Например, если убить важного персонажа дома, он уже не появится на работе. Если расправиться с ним на рабочем месте, он не вернётся домой. В некоторых случаях сюжет должен учитывать подобные изменения и продолжаться уже без этого персонажа. При этом разработчики не стали создавать чрезмерно сложную симуляцию — после тестирования они ограничили маршруты ключевых NPC двумя-тремя основными местами.

На поведение города влияет и время суток. Ночью одни районы становятся значительно оживлённее, тогда как днём больше людей появляется в жилых кварталах и парках. Некоторые места, включая ночной клуб, вообще доступны только в определённые часы. Погода также влияет на количество людей на улицах.

Внимание разработчики уделили даже самым обычным предметам. Например, упаковки товаров в магазинах имеют собственный дизайн, логотипы, слоганы, состав и информацию о пищевой ценности. При этом Neon Giant подчёркивает, что это не временные заглушки и не результат генерации ИИ.

Создатели NO LAW признают, что при команде из 24 человек им приходится очень внимательно выбирать, какие элементы действительно нужны игре. Именно поэтому в проекте, например, нет управляемого транспорта: разработчики предпочли потратить ресурсы на вертикальность города, интерактивность окружения и системы, связанные с поведением NPC.

NO LAW выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.