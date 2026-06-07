Анонсирован хоррор на выживание No Man Can Deny в стиле Five Nights At Freddy's

Разработчик и издатель Dramatic Exit представил свой новый проект под названием No Man Can Deny. Игра представляет собой короткий хоррор на выживание от первого лица с элементами распределения ресурсов, создаваемый по формуле серии Five Nights At Freddy's.

Действие игры разворачивается в открытом море, где главный герой оказывается в полной изоляции. В его распоряжении находятся лишь старый ржавый фонарь и кассетный магнитофон. Игрокам предстоит столкнуться с кошмарами и попытаться сохранить рассудок в условиях замкнутого пространства, где любая ошибка может привести к гибели в глубоких водах.

Игровой процесс No Man Can Deny предложит стационарный геймплей с упором на контроль ресурсов. Разработчики также отмечают влияние популярного фанатского проекта The Joy of Creation. Противостоять игроку будут 4 уникальных монстра, каждый из которых обладает собственным поведением. Столкновения с чудовищами будут сопровождаться частыми скримерами и нарастающим психологическим давлением.

Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-7400, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 и не менее 2 ГБ свободного места на накопителе. На старте в игре будет представлена поддержка 6 языков, однако русский язык в этот список не входит. Точная дата релиза проекта пока не сообщается, но на странице игры в цифровом магазине Steam указано, что выход состоится скоро.