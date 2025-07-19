Стратегия в реальном времени No Man's Land из 2003 года теперь доступна в Steam

В цифровом магазине Steam стала доступна стратегия в реальном времени No Man's Land, первоначально выпущенная в 2003 году. Разработчиком проекта является студия Related Designs, а издателем на новой платформе выступила компания Strategy First.
Действие игры разворачивается в период колонизации Америки и охватывает 300-летний отрезок истории. Игрокам предлагается возглавить одну из шести фракций: испанцев, англичан, американских патриотов, поселенцев, а также лесных и равнинных коренных американцев. Каждая сторона обладает уникальными сильными и слабыми сторонами.
Сюжетная часть состоит из трех кампаний. В одной из них игроки выступают в роли испанских конкистадоров. Другая кампания позволяет взять под управление коренные народы, которые борются против европейских переселенцев. Третья кампания повествует о рождении американской нации и охватывает события от высадки пилигримов до Войны за независимость.
Помимо одиночного режима, в No Man's Land присутствуют и многопользовательские баталии с несколькими режимами, включая классический Deathmatch и соревнование по постройке железной дороги. Игра предлагает наземные и морские сражения, а технологическое развитие позволяет со временем переходить от каноэ и дилижансов к фрегатам и паровым поездам.
Зачем?
Лучше бы игры от Alawar добавили
а серия морхухн устроит? https://store.steampowered.com/search/?developer=Higgs+Games+GmbH&ndl=1
Слишком примитивно. Лучше эту
кстати там у strategy first оказывается за последнее время много игрух разных старых вышло, я пропустил, и новостей о них не было, например скалолазка по фильму с нагиевым или первые big mutha truckers, до этого только вторые почему то были https://store.steampowered.com/curator/32949234-Strategy-First-Inc/#browse
Ого! У меня аж лицензионный диск есть этой игры, на полке где-то валяется. Только вот игра посредственная, к сожалению. Неплохо, конечно, что теперь её можно купить в цифре, но мне вот интересно: а те, кто публикуют такие игры сегодня в стиме, они с этого хоть что-то зарабатают? Я сомневаюсь, что в 2025 году эта посредственность хотя бы окупит стоимость публикации в стиме.
Вообще то это разработчики Anno если что, проявите уважение, полностью на русском языке, 187р по скидке, определённо надо брать, я не играл, 2003 год любимый год по играм. Читал обзор в игромании помню о ней. https://store.steampowered.com/app/3863620/No_Mans_Land/
Очень посредственный клон AoE был как помнится. Их тогда много было.