Стратегия в реальном времени No Man's Land из 2003 года теперь доступна в Steam

В цифровом магазине Steam стала доступна стратегия в реальном времени No Man's Land, первоначально выпущенная в 2003 году. Разработчиком проекта является студия Related Designs, а издателем на новой платформе выступила компания Strategy First.

Действие игры разворачивается в период колонизации Америки и охватывает 300-летний отрезок истории. Игрокам предлагается возглавить одну из шести фракций: испанцев, англичан, американских патриотов, поселенцев, а также лесных и равнинных коренных американцев. Каждая сторона обладает уникальными сильными и слабыми сторонами.

Сюжетная часть состоит из трех кампаний. В одной из них игроки выступают в роли испанских конкистадоров. Другая кампания позволяет взять под управление коренные народы, которые борются против европейских переселенцев. Третья кампания повествует о рождении американской нации и охватывает события от высадки пилигримов до Войны за независимость.

Помимо одиночного режима, в No Man's Land присутствуют и многопользовательские баталии с несколькими режимами, включая классический Deathmatch и соревнование по постройке железной дороги. Игра предлагает наземные и морские сражения, а технологическое развитие позволяет со временем переходить от каноэ и дилижансов к фрегатам и паровым поездам.