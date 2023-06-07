10-я экспедиция No Man's Sky, Singularity, вышла с гораздо более длинной повествовательной аркой

Британский разработчик Hello Games продолжает регулярно удивлять частотой обновлений No Man's Sky. Всего несколько дней назад студия запустила нативную версию игры для MacOS. Сегодня студия объявила о выпуске десятой экспедиции No Man's Sky, которая, по их мнению, полностью отличается от предыдущих.
Названная Singularity, она сосредоточится на извращённом ИИ и восстаниях роботов, которые, по признанию Hello Games, до сих пор странным образом отсутствовали в научно-фантастических играх. Разработчики сказали, что Singularity будет развиваться в течение гораздо более длинного повествования в пять недель. Это начнется с того, что игроки исследуют «головы роботов», которые разбрасывают подсказки по всей галактике.
Они будут сотрудничать с Поло и Надой, чтобы выяснить, что стоит за этой космической аномалией. Кроме того, игроки будут делать выбор в конце экспедиции, и это решение будет иметь последствия, которые будут развиваться в будущей истории No Man's Sky. Конечно, участие в экспедиции откроет множество крутых наград, таких как новый набор для настройки персонажа-робота.
Я блин не понимаю где все это что они описывают,40 часов наигранно ни сюжета ничего.
Сюжет там тупо для галочки,игра не про сюжет если ты 40 часов отыграл и до сих пор этого не понял,видимо это не твоё.
Вчера качалась обнова, весит 9 гигов.
Очень печально что предыдущие экспедиции нельзя снова пройти,я только год назад начал играть и успел только 8ю экспедицию опробовать,хорошо хоть награды за экспедиции можно правкой инишника открыть,там есть очень вкусные плюшки.
А так конечно разрабы очень радуют обновами и что до сих пор допиливают и поддерживают игру новым контентом,правда если до этого все обнов действительно радовали,обнова 4.0 довольно сильно так расстроила т.к. поломали многие моменты и механики в игре начиная от производства и заканчивая ценами на товары,по сути убили весь челендж и смысл строить фабрики по добыче активированого индия.
сколько не пробовал - не затягивает игра, хотя что-то есть в ней внешне экзотичное, но этого мало, лишь первый заход в далекие годы удивил, но и тогда я далеко не прошел и забросил
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