10-я экспедиция No Man's Sky, Singularity, вышла с гораздо более длинной повествовательной аркой ©

Британский разработчик Hello Games продолжает регулярно удивлять частотой обновлений No Man's Sky. Всего несколько дней назад студия запустила нативную версию игры для MacOS. Сегодня студия объявила о выпуске десятой экспедиции No Man's Sky, которая, по их мнению, полностью отличается от предыдущих.

Названная Singularity, она сосредоточится на извращённом ИИ и восстаниях роботов, которые, по признанию Hello Games, до сих пор странным образом отсутствовали в научно-фантастических играх. Разработчики сказали, что Singularity будет развиваться в течение гораздо более длинного повествования в пять недель. Это начнется с того, что игроки исследуют «головы роботов», которые разбрасывают подсказки по всей галактике.

Они будут сотрудничать с Поло и Надой, чтобы выяснить, что стоит за этой космической аномалией. Кроме того, игроки будут делать выбор в конце экспедиции, и это решение будет иметь последствия, которые будут развиваться в будущей истории No Man's Sky. Конечно, участие в экспедиции откроет множество крутых наград, таких как новый набор для настройки персонажа-робота.