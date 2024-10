Авторы No Man's Sky обещают сделать все возможное, чтобы спасти прогресс игрока, потратившего на игру более 600 часов

Проблема с повреждением сохранений до сих пор преследует многие популярные игровые проекты. К сожалению, от этой напасти нет надежной страховки, и ошибка может случиться по самым непредвиденным причинам. Так произошло и с одним из игроков No Man's Sky. Он посвятил более 600 часов строительству собственной базы и изучению планет в игре, но внезапно столкнулся с неприятной ошибкой сохранения. 25 дней, проведённых в No Man's Sky, могли оказаться под угрозой, однако разработчики из студии Hello Games решили помочь игроку.

Как оказалось, ошибка, связанная с повреждением сохранения, была вызвана внутриигровым движком No Man's Sky. Об этом рассказал один из инженеров Hello Games, Мартин Гриффитс. Несколько процессов визуализации работали неправильно, из-за чего при отображении больших структур или зданий игроки могли видеть неприятное мерцание. В некоторых случаях это могло приводить к более масштабным сбоям и полной потере сохранения.

В случае с игроком, потратившим 600 часов на No Man's Sky, Гриффитс и его команда решили сделать всё возможное, чтобы устранить баг на уровне движка. Разработчикам удалось выявить корень проблемы и даже исправить его. В ближайшее время они планируют выпустить глобальное обновление, которое может помочь всем игрокам, улучшив обработку масштабных строений движком.