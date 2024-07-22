Благодаря недавнему патчу для No Man's Sky у игры самый высокий онлайн за последние 5 лет

Студия Hello Games с её космическим симулятором No Man's Sky на живом примере показала, что даже самую безнадежную игру можно спасти. Из самого скандального и провального релиза проект превратился в самого популярного представителя жанра. С каждым обновлением в игру возвращается огромное количество игроков, и последний апдейт Worlds Part I установил рекорд активности за последние пять лет.

В недавнем обновлении для No Man's Sky разработчики добавили множество новых технологий для генерации планет и возможностей для игроков. В игре появилось больше разнообразия с помощью дополнительных эффектов, существ и многого другого. Что самое интересное, это лишь первая часть массивного апдейта игры, и этого оказалось достаточно, чтобы установить новый рекорд по активности игроков.

В No Man's Sky в среднем играют около 20 тысяч игроков, согласно данным цифровой площадки Steam. С выходом Worlds Part I это количество увеличилось более чем вдвое. Сейчас в игре находится более 48,821 игроков одновременно. Это самый большой показатель для игры с 2019 года, когда в игре было около 60 тысяч пользователей. Последний патч ещё может побить этот рекорд, а даже если ему не удастся, это вполне могут сделать следующие обновления, релиз которых уже не за горами.