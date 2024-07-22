Благодаря недавнему патчу для No Man's Sky у игры самый высокий онлайн за последние 5 лет

Студия Hello Games с её космическим симулятором No Man's Sky на живом примере показала, что даже самую безнадежную игру можно спасти. Из самого скандального и провального релиза проект превратился в самого популярного представителя жанра. С каждым обновлением в игру возвращается огромное количество игроков, и последний апдейт Worlds Part I установил рекорд активности за последние пять лет.
В недавнем обновлении для No Man's Sky разработчики добавили множество новых технологий для генерации планет и возможностей для игроков. В игре появилось больше разнообразия с помощью дополнительных эффектов, существ и многого другого. Что самое интересное, это лишь первая часть массивного апдейта игры, и этого оказалось достаточно, чтобы установить новый рекорд по активности игроков.
В No Man's Sky в среднем играют около 20 тысяч игроков, согласно данным цифровой площадки Steam. С выходом Worlds Part I это количество увеличилось более чем вдвое. Сейчас в игре находится более 48,821 игроков одновременно. Это самый большой показатель для игры с 2019 года, когда в игре было около 60 тысяч пользователей. Последний патч ещё может побить этот рекорд, а даже если ему не удастся, это вполне могут сделать следующие обновления, релиз которых уже не за горами.
Вот уж действительно, сначала обгадились с подливой, а в итоге поддержка игры, которая крайне редко бывает.
Только вот на игру это до сих пор не похоже, а кривой недовыживач, ибо выживать не от кого, с кучей унылого, однотипного контента. То, что спустя 5 лет нет нормального терраформирования, хотя бы уровня вальхейма, просто ржака, копаешь почву, а она у тебя на глазах обратно растёт 🤣 Зато куча планет, которые до сих пор копии друг друга и начнут повторятся уже через часов 5 игры🤣
У студии выбор был небольшой. Закрыться с такой репутацией либо доделывать.
Тем более финансовая подушка безопастности со старта продаж, благодаря Сони была.
// Григорий Гладков
в 2022 было 40к, так что не за пять лет, а за два года