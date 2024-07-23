Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку свежего чарта Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

В десятке лидеров произошли несколько изменений по сравнению с предыдущей неделей. Например, Baldur’s Gate III покинула топ-10 премиум-игр и заняла 12 место, а если учитывать результаты условно-бесплатных проектов, то ролевая игра опустилась до 24 места. А благодаря скидкам и обновлениям Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку.

Портативный компьютер Steam Deck вновь оказался лидером списка, а на второй позиции расположилась Elden Ring, дополнение к которой, Shadow of the Erdtree, опустилось до 7 строчки чарта.

Единственной новинкой чарта оказался симулятор средневекового королевства Norland.

Steam Deck Elden Ring Dead by Daylight No Man’s Sky Rust Red Dead Redemption 2 Elden Ring Shadow of the Erdtree Norland Black Myth: Wukong Grand Theft Auto V

С учетом условно-бесплатных игр свежий чарт Steam выглядит таким образом:

Спойлер