Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку свежего чарта Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
В десятке лидеров произошли несколько изменений по сравнению с предыдущей неделей. Например, Baldur’s Gate III покинула топ-10 премиум-игр и заняла 12 место, а если учитывать результаты условно-бесплатных проектов, то ролевая игра опустилась до 24 места. А благодаря скидкам и обновлениям Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку.
Портативный компьютер Steam Deck вновь оказался лидером списка, а на второй позиции расположилась Elden Ring, дополнение к которой, Shadow of the Erdtree, опустилось до 7 строчки чарта.
Единственной новинкой чарта оказался симулятор средневекового королевства Norland.
- Steam Deck
- Elden Ring
- Dead by Daylight
- No Man’s Sky
- Rust
- Red Dead Redemption 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Norland
- Black Myth: Wukong
- Grand Theft Auto V
С учетом условно-бесплатных игр свежий чарт Steam выглядит таким образом:
- Counter-Strike 2
- PUBG: Battlegrounds
- The First Descendant
- Dota 2
- Steam Deck
- Elden Ring
- Once Human
- Dead by Daylight
- No Man’s Sky
- Warframe
Вполне ожидаемый исход для хороших игр с хорошими обновлениями. Можно вполне себе поздравить разработчиков с хорошими результатами.
Однако я не понимаю, почему в случае рейтинга "по сумме полученного дохода" автор опускает условно-бесплатные игры... Принижать их успех - такое себе.
А причем тут дбд и нет мужиков? В первой кроме геников за 10 лет ничего не завезли, вторая сырая технодемка ии генерации без смысла, только в текущем обновлении подвезли хоть какую-то погоду на планеты, кроме убогого разноцветного цветофильтра
Да-да, все вокруг дурачки и играют в плохие игры...
Только ты у нас гений дивана и клавы, играешь в "правильные" игры. Держи в курсе и верь в свою уникальность.
Все приходит и уходит, а два монолита ГТА 5 и РДР 2 уже как неотъемлемая часть топа продаж.
чарт старья , кала и игры года - dlc к elden ring 🪤 офигенная индустрия
раст гта и рдр, все остальное мусор
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