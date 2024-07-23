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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.4 4 083 оценки

Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку свежего чарта Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

В десятке лидеров произошли несколько изменений по сравнению с предыдущей неделей. Например, Baldur’s Gate III покинула топ-10 премиум-игр и заняла 12 место, а если учитывать результаты условно-бесплатных проектов, то ролевая игра опустилась до 24 места. А благодаря скидкам и обновлениям Dead by Daylight и No Mans Sky ворвались в первую пятерку.

Портативный компьютер Steam Deck вновь оказался лидером списка, а на второй позиции расположилась Elden Ring, дополнение к которой, Shadow of the Erdtree, опустилось до 7 строчки чарта.

Единственной новинкой чарта оказался симулятор средневекового королевства Norland.

  1. Steam Deck
  2. Elden Ring
  3. Dead by Daylight
  4. No Man’s Sky
  5. Rust
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  8. Norland
  9. Black Myth: Wukong
  10. Grand Theft Auto V

С учетом условно-бесплатных игр свежий чарт Steam выглядит таким образом:

Спойлер
  1. Counter-Strike 2
  2. PUBG: Battlegrounds
  3. The First Descendant
  4. Dota 2
  5. Steam Deck
  6. Elden Ring
  7. Once Human
  8. Dead by Daylight
  9. No Man’s Sky
  10. Warframe
5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RedundantRutherford

Вполне ожидаемый исход для хороших игр с хорошими обновлениями. Можно вполне себе поздравить разработчиков с хорошими результатами.

Однако я не понимаю, почему в случае рейтинга "по сумме полученного дохода" автор опускает условно-бесплатные игры... Принижать их успех - такое себе.

-1
Трололололо XD
Вполне ожидаемый исход для хороших игр с хорошими обновлениями

А причем тут дбд и нет мужиков? В первой кроме геников за 10 лет ничего не завезли, вторая сырая технодемка ии генерации без смысла, только в текущем обновлении подвезли хоть какую-то погоду на планеты, кроме убогого разноцветного цветофильтра

0
RedundantRutherford Трололололо XD

Да-да, все вокруг дурачки и играют в плохие игры...

Только ты у нас гений дивана и клавы, играешь в "правильные" игры. Держи в курсе и верь в свою уникальность.

0
Alex Row

Все приходит и уходит, а два монолита ГТА 5 и РДР 2 уже как неотъемлемая часть топа продаж.

-1
Wolfenstein

чарт старья , кала и игры года - dlc к elden ring 🪤 офигенная индустрия

-4
Лидер_Мур

раст гта и рдр, все остальное мусор

-7
KIBERMAX
раст гта и рдр мусор

FIX

0