DLSS 3 был добавлен в No Man's Sky с обновлением 5.0, но ему нужен хотфикс

С выпуском обновления No Man's Sky 5.0 (известного как Worlds Update Part I) Hello Games также добавила поддержку NVIDIA DLSS 3 на ПК. Имейте в виду, что сравнительное изображение студии не отражает прирост частоты кадров, который GeForce RTX 40 сможет получить после включения генерации кадров DLSS, поскольку они просто выбрали то же сравнение, которое использовалось для оригинального DLSS 2 (Super Resolution), когда эта функция была добавлена ​​в No Man's Sky более трех лет назад.

NVIDIA DLSS 3, безусловно, может еще больше повысить частоту кадров. Однако генерация кадров в настоящее время ухудшает ситуацию при включении. Игра кажется гораздо менее плавной, чем без нее, и также вносит странное мерцание. Hello Games уже сообщили, что знают об этой проблеме и выпустят исправление. В Steam уже доступна экспериментальная ветка, но ее текущий список исправлений пока не включает DLSS 3:

Исправлен сбой только для ПК, который мог произойти при переходе из звездного поля в игру.

Исправлена ​​проблема, вызывавшая графические искажения на Mac.

Исправлен сбой, связанный с взаимодействием с NPC на грузовых судах.

Исправлен сбой, который мог произойти при получении урона от матери выводка.

Исправлен редкий сбой, связанный с планетарными объектами.

Исправлен сбой, возникавший при игре на PSVR1 на PlayStation 5.

В целом, это новое обновление No Man's Sky принесло множество технических улучшений в движок, повысив как точность, так и производительность.