Для No Man's Sky вышло масштабное обновление Xeno Arena, вдохновлённое покемонами

Компания Hello Games представила обновление Xeno Arena, которое, несомненно, понравится поклонникам Pokémon, поскольку игроки смогут выращивать, тренировать и сражаться с инопланетными существами со всей вселенной No Man’s Sky.

Многопользовательские арены можно найти на космических станциях и в Нексусе на Космической Аномалии. Сама Xeno Arena также доступна в виде новой постройки, которую игроки могут строить и проводить соревнования с другими игроками. Игроки могут зарабатывать награды, выполнять ежедневные задания и участвовать в организованных турнирах. По сути, Xeno Arena — это полностью самодостаточная многопользовательская игра в рамках No Man's Sky.

Существа-компаньоны появились в No Man's Sky с обновления v3.20 в 2021 году. Это обновление позволило усыновлять существ и хранить их в индексе компаньонов, призывая на любой планете. Существа также могут откладывать яйца, которые можно генетически модифицировать в инкубаторе в Аномалии.

Обновление Xeno Arena расширяет эту систему. Теперь у существ есть стихийные особенности, основанные на их ксено-виде и родных мирах. Их способности можно проверить перед тем, как испытать их в бою. Это также открывает новые возможности для исследования и побуждает игроков искать новые биомы и типы планет в надежде заполучить редкое существо, чтобы взять его на арену.

Компания Hello Games также отметила существование крайне редких «легендарных» вариантов существ с значительно улучшенными характеристиками и способностями.

Как и прежде, существ можно генетически модифицировать, что открывает возможность создания новых вариантов и особых расцветок. Способности существ можно повышать, хорошо их кормя, устанавливая с ними связь и успешно побеждая в битвах.