No Man's Sky 09.08.2016
Для No Man's Sky вышло масштабное обновление Xeno Arena, вдохновлённое покемонами

monk70 monk70

Компания Hello Games представила обновление Xeno Arena, которое, несомненно, понравится поклонникам Pokémon, поскольку игроки смогут выращивать, тренировать и сражаться с инопланетными существами со всей вселенной No Man’s Sky.

Многопользовательские арены можно найти на космических станциях и в Нексусе на Космической Аномалии. Сама Xeno Arena также доступна в виде новой постройки, которую игроки могут строить и проводить соревнования с другими игроками. Игроки могут зарабатывать награды, выполнять ежедневные задания и участвовать в организованных турнирах. По сути, Xeno Arena — это полностью самодостаточная многопользовательская игра в рамках No Man's Sky.

Существа-компаньоны появились в No Man's Sky с обновления v3.20 в 2021 году. Это обновление позволило усыновлять существ и хранить их в индексе компаньонов, призывая на любой планете. Существа также могут откладывать яйца, которые можно генетически модифицировать в инкубаторе в Аномалии.

Обновление Xeno Arena расширяет эту систему. Теперь у существ есть стихийные особенности, основанные на их ксено-виде и родных мирах. Их способности можно проверить перед тем, как испытать их в бою. Это также открывает новые возможности для исследования и побуждает игроков искать новые биомы и типы планет в надежде заполучить редкое существо, чтобы взять его на арену.

Компания Hello Games также отметила существование крайне редких «легендарных» вариантов существ с значительно улучшенными характеристиками и способностями.

Как и прежде, существ можно генетически модифицировать, что открывает возможность создания новых вариантов и особых расцветок. Способности существ можно повышать, хорошо их кормя, устанавливая с ними связь и успешно побеждая в битвах.

saa0891

Жаль что механика в Секвенсоре яиц довольно сложная и нельзя например выбирать цвета для различных частей тела питомцев.

SkoofyDoo

А игры интересной так и нет. Бессмысленная тупая "песочница"

Kitocun

Походу Шон может добавить в No Man's Sky любые механики.

saa0891
BADR007

Хотел написать что у них идеии закончились... ну потом подумал 1.) Это бепслатно добовление 2.) С прошлого обновления прошло всего лишь два месяца, и да (99% игровых студий даже за очень плохой контент... пихают как длс аля скины на оружие или еще как я это фигня)

