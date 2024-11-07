Для No Man's Sky вышло обновление с кросс-сохранением и возвращением Нормандии из Mass Effect в честь Дня N7

No Man’s Sky от Hello Games наконец-то получила поддержку кросс-сохранения на всех платформах, функция, которую, по словам разработчика, разрабатывали годами. «Это было огромной задачей и одной из самых востребованных функций», — заявили разработчики.
Возможность плавного перехода между платформами действительно преобразует. Игроки могут играть, не вставая с дивана на консоли, продолжать экспедицию на ходу с помощью Switch или Steam Deck, строить невероятную базу на своем мощном ПК и просматривать ее в невероятно захватывающей виртуальной реальности.
No Man’s Sky теперь поддерживает кросс-игру и кросс-сохранение между огромным количеством платформ, включая ПК, PS4, Xbox One и Xbox Series X и S, Game Pass, GOG, Nintendo Switch, Steam Deck, PlayStation VR 1 и 2 и PCVR.
Переходя к сегодняшнему запуску PS5 Pro и поддержке No Man's Sky, Hello Games заявила, что пользователи могут ожидать, что PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) обеспечит разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. No Man's Sky также является одним из первых игроков, поддерживающих разрешение 8K, работая при 30 кадрах в секунду.
Помимо более четкого разрешения при более высокой частоте кадров, возросшая мощность PS5 Pro позволила нам повысить качество графики по всем направлениям. Игроки на PS5 Pro увидят улучшенное освещение с ультракачественными отражениями и более качественным фоновым затенением во всех режимах. Исследуйте самые красивые и детализированные инопланетные миры, которые может предложить No Man's Sky, впервые на консоли.
Все эти улучшения также появятся на PSVR2, добавили в Hello Games.
И, наконец, Нормандия из Mass Effect возвращается в No Man's Sky в рамках празднования Дня N7 от BioWare.
В 2021 году Нормандия впервые появилась в одной из первых экспедиций, которые мы когда-либо проводили. Ограниченная по времени экспедиция начинается сегодня, продлится две недели и завершится тем, что игроки смогут забрать Нормандию для своего флота.
Поклонники Mass Effect знают, что этот легендарный грузовой корабль появляется только тогда, когда он больше всего нужен! Сегодня и в течение следующих двух недель, как любовное письмо от одной научно-фантастической игры к другой, мы даем всем еще один шанс столкнуться с Нормандией в переработанной версии оригинальной миссии и добавить ее в свою коллекцию.
No Man's Sky была запущена в 2016 году изначально для ПК и PS4, а затем вышла на Xbox One в 2018 году, а также на PS5 и Xbox Series X и S в 2020 году. Версия для Nintendo Switch вышла в 2022 году. За эти годы Hello Games выпустила множество крупных обновлений, которые продолжали увеличивать количество игроков.
Приятные воспоминания при виде Нормандии.
Вижу новость про No Man'S Sky - ставлю лайк.
Шепарда что туда занесло то?
Безграничная вселенная, состоящая из бесконечного множества других бесконечных вселенных. Видать когда то Нормандию отзеркалило при прохождении через черную дыру. Жаль без экипажа.
А значит тут ещё и старфилд фигурирует :))))
Вряд ли. Он еще пытается "раскрыться" в своей вселенной.
Там где шепард в итоге становится главным злодеем и захватывает вселенную вплоть до андромеды??
Спасибо за новость, очень ждал экспедицию с нормандией.
А что надо сделать что ы корабль появился?
То есть даже они на N7 что то показали, а сами биотвари на морозе. Ну ок...
Если вдруг кто не знал, если не успеете получить, то Нормандию (и любой другой временный контент) можно активировать через редактор сохранений (да, она будет и в мультиплеере).
Прикольно, надо будет купить игру
Там реально такой графон и планеты или как всегда hello games naебыв*