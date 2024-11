Для No Man's Sky вышло обновление с кросс-сохранением и возвращением Нормандии из Mass Effect в честь Дня N7

No Man’s Sky от Hello Games наконец-то получила поддержку кросс-сохранения на всех платформах, функция, которую, по словам разработчика, разрабатывали годами. «Это было огромной задачей и одной из самых востребованных функций», — заявили разработчики.

Возможность плавного перехода между платформами действительно преобразует. Игроки могут играть, не вставая с дивана на консоли, продолжать экспедицию на ходу с помощью Switch или Steam Deck, строить невероятную базу на своем мощном ПК и просматривать ее в невероятно захватывающей виртуальной реальности.

No Man’s Sky теперь поддерживает кросс-игру и кросс-сохранение между огромным количеством платформ, включая ПК, PS4, Xbox One и Xbox Series X и S, Game Pass, GOG, Nintendo Switch, Steam Deck, PlayStation VR 1 и 2 и PCVR.

Переходя к сегодняшнему запуску PS5 Pro и поддержке No Man's Sky, Hello Games заявила, что пользователи могут ожидать, что PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) обеспечит разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. No Man's Sky также является одним из первых игроков, поддерживающих разрешение 8K, работая при 30 кадрах в секунду.

Помимо более четкого разрешения при более высокой частоте кадров, возросшая мощность PS5 Pro позволила нам повысить качество графики по всем направлениям. Игроки на PS5 Pro увидят улучшенное освещение с ультракачественными отражениями и более качественным фоновым затенением во всех режимах. Исследуйте самые красивые и детализированные инопланетные миры, которые может предложить No Man's Sky, впервые на консоли.

Все эти улучшения также появятся на PSVR2, добавили в Hello Games.

И, наконец, Нормандия из Mass Effect возвращается в No Man's Sky в рамках празднования Дня N7 от BioWare.

В 2021 году Нормандия впервые появилась в одной из первых экспедиций, которые мы когда-либо проводили. Ограниченная по времени экспедиция начинается сегодня, продлится две недели и завершится тем, что игроки смогут забрать Нормандию для своего флота.



Поклонники Mass Effect знают, что этот легендарный грузовой корабль появляется только тогда, когда он больше всего нужен! Сегодня и в течение следующих двух недель, как любовное письмо от одной научно-фантастической игры к другой, мы даем всем еще один шанс столкнуться с Нормандией в переработанной версии оригинальной миссии и добавить ее в свою коллекцию.

No Man's Sky была запущена в 2016 году изначально для ПК и PS4, а затем вышла на Xbox One в 2018 году, а также на PS5 и Xbox Series X и S в 2020 году. Версия для Nintendo Switch вышла в 2022 году. За эти годы Hello Games выпустила множество крупных обновлений, которые продолжали увеличивать количество игроков.