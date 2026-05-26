Фанаты No Man's Sky пытаются разгадать загадочные эмодзи с пчёлами от главы Hello Games

Создатель No Man's Sky и руководитель студии Hello Games Шон Мюррей вновь устроил загадочный тизер в соцсетях, опубликовав серию эмодзи с пчёлами. Как и в прошлые разы, никаких объяснений он не дал, но сообщество уже строит десятки теорий о следующем обновлении игры.

Первый пост содержал всего один эмодзи пчелы. Уже через день Мюррей опубликовал ещё одно сообщение — на этот раз сразу с тремя пчёлами. Этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали искать скрытый смысл и обсуждать возможные намёки на будущий контент.

Игроки предполагают, что эмодзи могут быть связаны с темами ульев, колоний, роёв или коллективного разума. Многие считают, что речь идёт о новом крупном обновлении для No Man’s Sky, которое расширит систему поселений и взаимодействия между игроками.

Некоторые фанаты надеются, что загадочные публикации связаны не только с No Man’s Sky, но и с Light No Fire — следующим проектом Hello Games. Однако информации об игре пока крайне мало, поэтому часть сообщества считает подобные догадки слишком смелыми.

На Reddit уже появились идеи о возможном обновлении с полноценными городами и совместным строительством колоний. Пользователи предполагают, что игрокам могут добавить групповые обязанности, совместные награды и более глубокие механики кооператива.

Шон Мюррей известен любовью к загадочным тизерам через эмодзи. Ранее он уже подогревал интерес сообщества подобными публикациями перед анонсами крупных обновлений No Man’s Sky, поэтому фанаты уверены, что и на этот раз пчёлы появились не случайно.