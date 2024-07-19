Фанаты страдают от "огромного падения частоты кадров" после последнего обновления No Man's Sky Worlds Part 1

Разработчики недавно выпустили последнее обновление No Man’s Sky 5.0, и хотя многие игроки наслаждаются широким спектром внесенных им изменений, другие страдают от огромного падения частоты кадров и проблем с производительностью.

Популярная игра с открытым миром No Man’s Sky получила масштабное — возможно, самое крупное на сегодняшний день — обновление, которое привносит в игру несколько захватывающих изменений. Обновление включает в себя полную переработку планетарной погоды, а также крупный патч балансировки, который заставит игроков объединить усилия для коллективной борьбы с угрозой вторжения инопланетных жуков. Разработчики Hello Games несколько раз упоминали об улучшении производительности в своем обновлении Worlds Part I, но, возможно, сделано было недостаточно.

Несмотря на огромный ажиотаж вокруг обновления, многие игроки, к сожалению, столкнулись с серьезными проблемами производительности. Один из пользователей Reddit выразил свое недовольство, написав: «Новое обновление смыло в унитаз мою частоту кадров, особенно когда я отправился в свое поселение и был атакован там стражами».

Это не первый раз, когда проблемы с производительностью возникают в игре после крупного обновления, другой пользователь Reddit ответил: «Добро пожаловать в обновление NMS, как и в любое другое обновление». Несмотря на раздражающий характер проблем с производительностью, большинство игроков уверены, что Hello Games быстро отреагирует на эту проблему. И если история повторится, соответствующий патч, основанный на производительности, должен выйти через неделю или две.