Глава разработки No Man's Sky Шон Мюррей спустя 10 лет посоветовал бы себе прошлому избегать прессы

Руководитель независимой британской студии Hello Games публично подвёл итоги десятилетней истории развития своего амбициозного космического симулятора No Man’s Sky. Разработчик подробно вспомнил чрезвычайно сложный и скандальный запуск проекта, который состоялся в августе 2016 года и сопровождался шквалом критических отзывов от разгневанных покупателей. По мнению геймдизайнера, именно чрезмерная открытость перед журналистами и неосторожные заявления на различных развлекательных шоу сформировали у аудитории завышенные ожидания, которые маленькая команда физически не могла оправдать на старте продаж.

Если бы я мог дать совет самому себе десятилетней давности перед запуском игры, я бы твёрдо сказал: не общайся с прессой так много. Оглядываясь назад на тот хаотичный период, я понимаю, что обилие интервью только навредило нам. Гораздо правильнее было просто молча работать над кодом и выпускать продукт, позволяя игре самой говорить за себя.

Громкая рекламная кампания отнимала у авторов колоссальное количество времени, которое следовало потратить на полировку игрового процесса и исправление технических проблем.

Этот болезненный жизненный урок полностью изменил маркетинговую стратегию компании при выпуске последующих бесплатных обновлений и создании будущих проектов. Теперь коллектив предпочитает доказывать свою состоятельность реальными делами и контентными патчами, полностью отказавшись от пустых обещаний на презентациях. За прошедшее десятилетие усердного труда авторам удалось кардинально преобразить проект, добавив полноценный мультиплеер, строительство баз, управление космическим флотом и поддержку шлемов виртуальной реальности. Космический симулятор удерживает высокие позиции в цифровых магазинах и доступен на всех актуальных платформах, включая консоли текущего поколения.

Сейчас британская команда параллельно трудится над своей следующей масштабной фэнтезийной песочницей Light No Fire. Её продвижение ведётся по совершенно иной, максимально скрытной тактике, исключающей любые предварительные подробности в средствах массовой информации. Руководство студии искренне поблагодарило игровое сообщество за многолетнюю поддержку, терпение и веру в проект, благодаря которым игра смогла пережить катастрофический старт и стать образцом долгосрочной поддержки в индустрии.