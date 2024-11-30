Hello Games заявляет, что поддержка No Man's Sky "даже близко" не завершена

Спустя восемь лет после противоречивого запуска No Man’s Sky отзывы пользователей Steam о главном проекте Hello Games неуклонно растут. Недавно игра достигла нового рубежа, и впервые все отзывы стали «Очень положительными». На момент написания статьи 248 701 отзыв пользователей дали космическому проекту высокую оценку.

Конечно, не только время и прощение привели к этому сдвигу, поскольку Hello Games выпускала одно крупное обновление за другим. Программист движка Мартин Гриффитс размышляет об этом в новом твите, отмечая важность устойчивости и «пытаться снова и снова, если вы изначально потерпели неудачу».

Основатель студии Шон Мюррей после запуска повторил это после запуска Гриффитсу, который был «благодарен за эту синхронность». Он сказал, что рейтинг «значит очень много» и что команда «ещё даже не близка к завершению».

No Man’s Sky доступна для PS4, PS5, ПК, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.