Игрок обнаружил NPC в No Man's Sky, удивительно похожего на Самус Аран из серии игр Metroid ©

NPC в No Man's Sky генерируются случайным образом и поэтому крайне маловероятно, что они будут похожи на каких-либо известных персонажей из других франшиз, хотя иногда это все же случается.

Пользователь Reddit Mols1993 поделился на сабреддите Metroid изображением NPC, который удивительно похож на икону Nintendo Самус Аран, как она выглядела в игре Metroid Fusion. Metroid Fusion недавно вышла на Switch через Nintendo Switch Online Expansion Pack, поэтому игра еще свежа в памяти фанатов.

Другие фанаты Metroid отметили, насколько хорошо подошел бы кроссовер между No Man's Sky и Metroid, особенно потому, что No Man's Sky была перенесена на Switch в прошлом году. Ранее No Man's Sky уже проводила кроссовер с Mass Effect, в рамках которого игроки получили возможность исследовать корабль Normandy SR-1 из первой игры Mass Effect. Это показывает, что Hello Games готова к сотрудничеству с другими научно-фантастическими игровыми франшизами для создания уникальных впечатлений для поклонников.

No Man's Sky представляется одной из лучших платформ для пересечения научно-фантастических игр. Поскольку Metroid уже является культовой научно-фантастической игровой франшизой, а No Man's Sky теперь можно играть на Switch, событие, связанное с кроссовером между этими двумя играми, несомненно, понравились бы поклонникам обеих серий.