Игроки сравнили новое обновление No Man's Sky с "упрощённым Pokemon"

Новый режим, добавляющий систему сражений существ, уже называют одной из самых интересных механик, появившихся в игре за последнее время.
Апдейт вышел 8 апреля и добавил возможность тренировать и выставлять на бой приручённых существ. Механика напоминает игры жанра собирателя существ, поэтому многие пользователи сравнили её с Pokemon и Palworld. При этом игроки отмечают, что система сделана проще, но хорошо вписывается в структуру космического приключения.
По словам участников сообщества, нововведение оказалось намного интереснее, чем ожидалось. Некоторые игроки называют Xeno Arena «отдельной игрой внутри No Man’s Sky», поскольку теперь у компаньонов появилось полноценное применение.
Особенно сильно обновление изменило подход к исследованию планет. Если раньше большинство существ служило лишь частью окружения, то теперь игроки начали активно путешествовать по галактике в поисках новых видов, которых можно поймать и использовать в боях. Многие признались, что впервые за несколько лет снова начали специально искать фауну на разных мирах.
Игроки также отмечают, что разнообразие существ в No Man’s Sky идеально подходит для подобной системы. В игре тысячи процедурно сгенерированных животных, и многие из них выглядят уникально, что делает коллекционирование ещё более увлекательным.
Несмотря на первоначальные сомнения, часть фанатов уверяет, что новый режим органично вписывается в игру и даже добавляет дополнительный смысл исследованию планет. Теперь изучение местной фауны приносит не только ресурсы и валюту, но и потенциальных бойцов для арены.
Сообщество в целом положительно встретило Xeno Arena, и многие считают, что обновление заметно освежило игровой процесс, добавив новый способ взаимодействия с огромной вселенной No Man’s Sky.
Кто бы что ни говорил, Hello Games надо отдать должное.
Из очень громкого провала на релизе игру сделали просто отличную.
И столько обнов, которые легко можно было сделать и продавать как DLC, а это всё бесплатно.
Короче, молодцы, что игру так исправили, и теперь она запомнится надолго.
(15к для игры 2016 года, очень отлично)
Скоро будут выпускать обновы в духе Симов 4. Разноцветные одёжки, стульчики, кресла, коврики для полов на своей базе и т.д.
А я всё по наивности ожидаю от NMS движение в сторону Х 4. Контакты с другими самостоятельными расами, торговля с ними, войны, исследования новых технологий. Видимо, не дождусь.
Зачем все это нужно? В игре почти отсутствует сюжет. В некоторых механиках черт ногу сломит. Как то они добавили посещение новых систем, но чтоб это сделать надо было активировать какую то цепочку квестов, которая непонятно где берется. Я долго пытался выяснить что делать, в итоге снес игру и больше ее не ставил.
Собери всех NMS-монов ... на всех планетах (с) шутейка для тех, кто в теме