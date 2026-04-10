Игроки сравнили новое обновление No Man's Sky с "упрощённым Pokemon"

Новый режим, добавляющий систему сражений существ, уже называют одной из самых интересных механик, появившихся в игре за последнее время.

Апдейт вышел 8 апреля и добавил возможность тренировать и выставлять на бой приручённых существ. Механика напоминает игры жанра собирателя существ, поэтому многие пользователи сравнили её с Pokemon и Palworld. При этом игроки отмечают, что система сделана проще, но хорошо вписывается в структуру космического приключения.

По словам участников сообщества, нововведение оказалось намного интереснее, чем ожидалось. Некоторые игроки называют Xeno Arena «отдельной игрой внутри No Man’s Sky», поскольку теперь у компаньонов появилось полноценное применение.

Особенно сильно обновление изменило подход к исследованию планет. Если раньше большинство существ служило лишь частью окружения, то теперь игроки начали активно путешествовать по галактике в поисках новых видов, которых можно поймать и использовать в боях. Многие признались, что впервые за несколько лет снова начали специально искать фауну на разных мирах.

Игроки также отмечают, что разнообразие существ в No Man’s Sky идеально подходит для подобной системы. В игре тысячи процедурно сгенерированных животных, и многие из них выглядят уникально, что делает коллекционирование ещё более увлекательным.

Несмотря на первоначальные сомнения, часть фанатов уверяет, что новый режим органично вписывается в игру и даже добавляет дополнительный смысл исследованию планет. Теперь изучение местной фауны приносит не только ресурсы и валюту, но и потенциальных бойцов для арены.

Сообщество в целом положительно встретило Xeno Arena, и многие считают, что обновление заметно освежило игровой процесс, добавив новый способ взаимодействия с огромной вселенной No Man’s Sky.