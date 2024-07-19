Игроки страдают от "огромного падения частоты кадров" после последнего обновления No Man's Sky Worlds Part 1

Разработчики недавно выпустили последнее обновление No Man’s Sky 5.0, и хотя многие игроки наслаждаются широким спектром внесенных им изменений, другие страдают от огромного падения частоты кадров и проблем с производительностью.
Популярная игра с открытым миром No Man’s Sky получила масштабное — возможно, самое крупное на сегодняшний день — обновление, которое привносит в игру несколько захватывающих изменений. Обновление включает в себя полную переработку планетарной погоды, а также крупный патч балансировки, который заставит игроков объединить усилия для коллективной борьбы с угрозой вторжения инопланетных жуков. Разработчики Hello Games несколько раз упоминали об улучшении производительности в своем обновлении Worlds Part I, но, возможно, сделано было недостаточно.
Несмотря на огромный ажиотаж вокруг обновления, многие игроки, к сожалению, столкнулись с серьезными проблемами производительности. Один из пользователей Reddit выразил свое недовольство, написав: «Новое обновление смыло в унитаз мою частоту кадров, особенно когда я отправился в свое поселение и был атакован там стражами».
Это не первый раз, когда проблемы с производительностью возникают в игре после крупного обновления, другой пользователь Reddit ответил: «Добро пожаловать в обновление NMS, как и в любое другое обновление». Несмотря на раздражающий характер проблем с производительностью, большинство игроков уверены, что Hello Games быстро отреагирует на эту проблему. И если история повторится, соответствующий патч, основанный на производительности, должен выйти через неделю или две.
Ничего, пофиксят. Это самое крупное обновление контента за всё время.
Ты, похоже, в игру даже не заходил. Практически ничего там не изменилось, специально облетел несколько десятков планет, генерация флоры и фауны осталась на том же уровне, ничего и близко похожего на трейлер. Подозреваю, что для презентации они вручную изменили одну планету, подкрутив параметры генерации, иначе несолидно было бы. Из того, что увидел, это чутка изменили освещение и погоду, но это прям вглядываться надо. Ну и добавили квесты на новые модули улучшения для минотавра. Обновы и посерьезнее выходили.
новую игру начал?
Последний раз катал в 22 году. Запустил новую игру после обновы. И если честно, мало что нового увидел еще со времен 22 года
Это обновление называется Worlds, часть 1. Нужно ждать, пока выпустят часть 2, или сколько их там будет, и пофиксят баги.
это обновление меняет внешность мира , нестыковки неизбежны ; разберутся )
Странно, у меня лучше стало работать, чем до этой обновы.
Такая же фигня, + 20 фпс после обновы, так это я ещё настройки графики повысил
Баги да, есть, падения фепесов не заметил.
где пруфы видео боже
И багов прилично появилось
Ну работает хотя бы, Фоллаут 4 вон поломали, при том что графика практически не улучшилась.
Визуально стала просто конфектой, вода просто класс. И волны зачетные в бурю.
Конечно будет падения . Там почти все текстуры поменяли на 4К
На старте был краш, но по ощущениям игра стала более плавной. Очень порадовала вода
Тормоза )))))))
А так вроде ничего не изменилось .
Симулятор установки обновлений.
Падения кадров говорите?
Сквозь лаги я вижу графику словно играю на картошке, хотя настройки ультра
Начал игру по новой, 5 систем обследовал. Нового, кроме воды, на планетах не нашел. Вода просто супер. ФПС не упал, один баг с инвентарем словил. Помог только полный выход из игры. И все равно Hello Games молодцы. За столько лет не бросили работу и денег за обновления не просят.
Почему «фанаты»?
Вроде падения нет, но карта стала греться сильнее
Меня сегодня после скачки обновы дважды выкинуло из игры.
Кстати да, никто об этом не пишет, но у меня тоже дважды вылетало. Причем проверка файлов 1 раз показал 260 битых файлов, во второй раз уже все целое было...
Графику подтянули, конечно оптимизация ниже будет, че они там ноют
Только фанаты страдают?
Ну что второй подвиг разраб сделает и не опустит снова руки как делают многие инди-разрабы.
а я жду пока моды обновять :(
хоть сам бери ковыряй, да времени нема, эх
откуда инфа про последние обновление?
Ничё не упал Всё летает как раньше летало
Dlss не помогает?
там, сколько бы фпсов на счетчике не было с длссом фризы есть всегда. Если че играю на 3080ти
Ну те кто на микроволновках играет естествено будет страдать ,подобные изменения как ясен пень их посадят ,но если разрабы и это оптимизируют то просто аплодисменты стоя
Тебе показать характеристики моего компа? Он дороже чем твоя жизнь, а лаги и артефакты точно такие же как у всех. Бред не пиши
Ой павлин ,распушил свой хвост со своим компом
У меня есть ноут который чуть выше по системным требованиям ,ну естественно ты не поверишь ,но как игра работала ,так и продолжает работать - а это значит что? Значит у кого то руки не из того места растут и думает чем угодно ,но не головой
Сама-то поняла, что написала? У меня лицензия, как и у всех в этой теме, думаю. Открыл Стим, скачал, выполнил проверку целостности файлов, на всякий случай. Открыл игру и увидел это в место игры. До обновы все игралось на ультрах, без лагов. В какой момент у меня выросли руки не из того места? Объясни пожалуйста? ДА, у меня мощный комп. Я виноват в том, что я работаю и зарабатываю? Я ущемляю чьи-то чувства? Я вообще к тому сказал, про свой комп, что у меня железо не 10-ти летней давности. Ты вот сама сказала, что у тебя железо чуть выше требований, значит у тебя самой "микроволновка", и при этом ты советуешь людям с нормальным железом поменять комп? Хотя проблему у всех одинаковые...
Эту игру тянут и системы подохлее ,сам ноут i7 4gen и gtx 860m
Все работают и все зарабатывают ,почти у всех есть приличная система ,у меня помимо ноута еще 2 системы ,на которых старфилд и стар ситизен идет плавно ,одна на amd ,вторая на intel ,но прежде чем тыкать своим компом ,лучше разобраться - может есть чего поправить в операционке
Про что написал - понял. Думаешь купил игру ,а она все сама за тебя настроит и почистит ,но нет - ковыряй ОС ,смотри что не так ,смотри где какая другая несовместимость ,если хочешь полистай форумы с умными человечками ,там расскажут что к чему
Брысь к папику толстенькому своему!
Потому что фанаты все еще сидят на 1050?
у меня 1050 игра работает отлично, они сидят на gt 610
не заметил я там улучшения графики, как была рисованная, никакой реалистичности