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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.4 4 066 оценок

Игроки страдают от "огромного падения частоты кадров" после последнего обновления No Man's Sky Worlds Part 1

monk70
Новости

Разработчики недавно выпустили последнее обновление No Man’s Sky 5.0, и хотя многие игроки наслаждаются широким спектром внесенных им изменений, другие страдают от огромного падения частоты кадров и проблем с производительностью.

Популярная игра с открытым миром No Man’s Sky получила масштабное — возможно, самое крупное на сегодняшний день — обновление, которое привносит в игру несколько захватывающих изменений. Обновление включает в себя полную переработку планетарной погоды, а также крупный патч балансировки, который заставит игроков объединить усилия для коллективной борьбы с угрозой вторжения инопланетных жуков. Разработчики Hello Games несколько раз упоминали об улучшении производительности в своем обновлении Worlds Part I, но, возможно, сделано было недостаточно.

Несмотря на огромный ажиотаж вокруг обновления, многие игроки, к сожалению, столкнулись с серьезными проблемами производительности. Один из пользователей Reddit выразил свое недовольство, написав: «Новое обновление смыло в унитаз мою частоту кадров, особенно когда я отправился в свое поселение и был атакован там стражами».

Это не первый раз, когда проблемы с производительностью возникают в игре после крупного обновления, другой пользователь Reddit ответил: «Добро пожаловать в обновление NMS, как и в любое другое обновление». Несмотря на раздражающий характер проблем с производительностью, большинство игроков уверены, что Hello Games быстро отреагирует на эту проблему. И если история повторится, соответствующий патч, основанный на производительности, должен выйти через неделю или две.

44
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Ahnx

Ничего, пофиксят. Это самое крупное обновление контента за всё время.

28
Ted Baggins

Ты, похоже, в игру даже не заходил. Практически ничего там не изменилось, специально облетел несколько десятков планет, генерация флоры и фауны осталась на том же уровне, ничего и близко похожего на трейлер. Подозреваю, что для презентации они вручную изменили одну планету, подкрутив параметры генерации, иначе несолидно было бы. Из того, что увидел, это чутка изменили освещение и погоду, но это прям вглядываться надо. Ну и добавили квесты на новые модули улучшения для минотавра. Обновы и посерьезнее выходили.

2
FеS Ted Baggins

новую игру начал?

-1
Combine-47 FеS

Последний раз катал в 22 году. Запустил новую игру после обновы. И если честно, мало что нового увидел еще со времен 22 года

0
Ahnx Ted Baggins

Это обновление называется Worlds, часть 1. Нужно ждать, пока выпустят часть 2, или сколько их там будет, и пофиксят баги.

0
pahalevsha Ahnx

это обновление меняет внешность мира , нестыковки неизбежны ; разберутся )

0
demanik1

Странно, у меня лучше стало работать, чем до этой обновы.

9
System02

Такая же фигня, + 20 фпс после обновы, так это я ещё настройки графики повысил

4
Такой Пирог

Баги да, есть, падения фепесов не заметил.

4
matrixua

где пруфы видео боже

4
Default_Player

И багов прилично появилось

3
da2dy

Ну работает хотя бы, Фоллаут 4 вон поломали, при том что графика практически не улучшилась.

-2
as1c

Визуально стала просто конфектой, вода просто класс. И волны зачетные в бурю.

3
Cидoрыч

Конечно будет падения . Там почти все текстуры поменяли на 4К

1
Hevin

На старте был краш, но по ощущениям игра стала более плавной. Очень порадовала вода

1
MNM 1985

Тормоза )))))))

А так вроде ничего не изменилось .

1
Кей Овальд

Симулятор установки обновлений.

1
VioletZephan

Падения кадров говорите?

Сквозь лаги я вижу графику словно играю на картошке, хотя настройки ультра

1
A B

Начал игру по новой, 5 систем обследовал. Нового, кроме воды, на планетах не нашел. Вода просто супер. ФПС не упал, один баг с инвентарем словил. Помог только полный выход из игры. И все равно Hello Games молодцы. За столько лет не бросили работу и денег за обновления не просят.

1
DanteAwake

Почему «фанаты»?

0
Unicorling

Вроде падения нет, но карта стала греться сильнее

0
Ивасик

Меня сегодня после скачки обновы дважды выкинуло из игры.

0
komstroj97

Кстати да, никто об этом не пишет, но у меня тоже дважды вылетало. Причем проверка файлов 1 раз показал 260 битых файлов, во второй раз уже все целое было...

1
ValSpain

Графику подтянули, конечно оптимизация ниже будет, че они там ноют

0
ckott4

Только фанаты страдают?

0
Egik81

Ну что второй подвиг разраб сделает и не опустит снова руки как делают многие инди-разрабы.

0
saksnboom

а я жду пока моды обновять :(
хоть сам бери ковыряй, да времени нема, эх


0
DJEKSON19941123

откуда инфа про последние обновление?

0
Cидoрыч

Ничё не упал Всё летает как раньше летало

0
darkMarshall

Dlss не помогает?

-2
komstroj97

там, сколько бы фпсов на счетчике не было с длссом фризы есть всегда. Если че играю на 3080ти

-1
Ольга Бузова

Ну те кто на микроволновках играет естествено будет страдать ,подобные изменения как ясен пень их посадят ,но если разрабы и это оптимизируют то просто аплодисменты стоя

-7
VioletZephan

Тебе показать характеристики моего компа? Он дороже чем твоя жизнь, а лаги и артефакты точно такие же как у всех. Бред не пиши

-1
Ольга Бузова VioletZephan

Ой павлин ,распушил свой хвост со своим компом

У меня есть ноут который чуть выше по системным требованиям ,ну естественно ты не поверишь ,но как игра работала ,так и продолжает работать - а это значит что? Значит у кого то руки не из того места растут и думает чем угодно ,но не головой

-2
VioletZephan Ольга Бузова

Сама-то поняла, что написала? У меня лицензия, как и у всех в этой теме, думаю. Открыл Стим, скачал, выполнил проверку целостности файлов, на всякий случай. Открыл игру и увидел это в место игры. До обновы все игралось на ультрах, без лагов. В какой момент у меня выросли руки не из того места? Объясни пожалуйста? ДА, у меня мощный комп. Я виноват в том, что я работаю и зарабатываю? Я ущемляю чьи-то чувства? Я вообще к тому сказал, про свой комп, что у меня железо не 10-ти летней давности. Ты вот сама сказала, что у тебя железо чуть выше требований, значит у тебя самой "микроволновка", и при этом ты советуешь людям с нормальным железом поменять комп? Хотя проблему у всех одинаковые...

-2
Ольга Бузова VioletZephan

Эту игру тянут и системы подохлее ,сам ноут i7 4gen и gtx 860m

Все работают и все зарабатывают ,почти у всех есть приличная система ,у меня помимо ноута еще 2 системы ,на которых старфилд и стар ситизен идет плавно ,одна на amd ,вторая на intel ,но прежде чем тыкать своим компом ,лучше разобраться - может есть чего поправить в операционке

Про что написал - понял. Думаешь купил игру ,а она все сама за тебя настроит и почистит ,но нет - ковыряй ОС ,смотри что не так ,смотри где какая другая несовместимость ,если хочешь полистай форумы с умными человечками ,там расскажут что к чему

-2
PavleX

Брысь к папику толстенькому своему!

0
Uilenspiegel

Потому что фанаты все еще сидят на 1050?

-9
KleptomaniacalAlbert

у меня 1050 игра работает отлично, они сидят на gt 610

-2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

не заметил я там улучшения графики, как была рисованная, никакой реалистичности

-9