Космический симулятор No Man’s Sky, вышедший еще в августе 2016 года, за первое десятилетие своего существования претерпел колоссальные изменения. Разработчикам из студии Hello Games удалось создать практически бесконечную вселенную, наполненную множеством активностей и задач. Однако один статистический факт особенно наглядно демонстрирует поистине невероятные масштабы проекта.

Как отметил в сети X инженер под ником Massimo, за десять лет с момента релиза геймеры исследовали лишь около 0,0000001% от общего числа планет в игре. Всего виртуальная вселенная No Man’s Sky насчитывает 18 квинтиллионов небесных тел (а если быть точным — 18 446 744 073 709 551 616). По подсчетам эксперта, человечеству потребовался бы миллион лет, чтобы изучить хотя бы 1% из них, и порядка 585 миллиардов лет для полного открытия всех миров. При этом расчет сделан с учетом того, что игрок будет проводить на поверхности каждой планеты всего по одной секунде.

Стоит уточнить, что такой объем данных не хранится на серверах или дисках постоянно — игра использует сложные математические алгоритмы процедурной генерации, воссоздавая ландшафты и экосистемы в реальном времени по мере приближения пользователя к очередному миру.