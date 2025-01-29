Информация о 2-й части обновления Worlds для No Man's Sky появилась раньше времени

Hello Games готовится выпустить вторую часть обновления Worlds для No Man's Sky. Информация об этом появилась в самой игре до официального объявления. В то время как первая часть улучшила многие аспекты существующих планет, вторая часть добавляет новые планеты, которых так ждало сообщество.
В Worlds Part 2 игровой движок был дополнительно улучшен и теперь включает в себя новую генерацию ландшафта, улучшенную визуализацию воды и полную переработку системы освещения. Теперь миры должны быть разнообразнее, чем когда-либо, включая существ, их населяющих.
Но это не самое интересное. Во второй части обновления добавлены новые типы планет, с которыми мы можем столкнуться во время нашего приключения: газовые гиганты, водные миры и разрушенные цивилизации. Это добавляет еще больше разнообразия к тому, что уже было в Worlds Part 1 и части этого обновления. Также включена Экспедиция 17 с новыми и старыми наградами, новыми технологиями для экзокостюмов и экзокораблей, материалами...
Заметки о патче на данный момент недоступны, как и официальный трейлер.
Пацаны ваще ребята. Из такого тухлого старта так всё переиграть и сделать шикарную игру, которую столько бесплатно поддерживают - это прям очень круто.
Ну я б не сказал, что они бесплатно работают. No Man's Sky это полигон для отработки технологий, которые они будут использовать в своей новой игре, над которой уже давно работают. Правильная тактика и это не умаляет их заслуг.
лучше бы добавили людей с которыми можно общаться и взаимодействовать...по сути миллиард миров просто бессмысленный апгрейд не убирающий скуку // Lulu Vamp
И никакой даты выхода.
Ну раз слив есть, значит, примерно неделю ждать, может, даже раньше, они обычно без анонса выпускают.