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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.5 4 449 оценок

Информация о 2-й части обновления Worlds для No Man's Sky появилась раньше времени

monk70
Новости

Hello Games готовится выпустить вторую часть обновления Worlds для No Man's Sky. Информация об этом появилась в самой игре до официального объявления. В то время как первая часть улучшила многие аспекты существующих планет, вторая часть добавляет новые планеты, которых так ждало сообщество.

В Worlds Part 2 игровой движок был дополнительно улучшен и теперь включает в себя новую генерацию ландшафта, улучшенную визуализацию воды и полную переработку системы освещения. Теперь миры должны быть разнообразнее, чем когда-либо, включая существ, их населяющих.

Но это не самое интересное. Во второй части обновления добавлены новые типы планет, с которыми мы можем столкнуться во время нашего приключения: газовые гиганты, водные миры и разрушенные цивилизации. Это добавляет еще больше разнообразия к тому, что уже было в Worlds Part 1 и части этого обновления. Также включена Экспедиция 17 с новыми и старыми наградами, новыми технологиями для экзокостюмов и экзокораблей, материалами...

Заметки о патче на данный момент недоступны, как и официальный трейлер.

13
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Пацаны ваще ребята. Из такого тухлого старта так всё переиграть и сделать шикарную игру, которую столько бесплатно поддерживают - это прям очень круто.

5
ArexSOnk

Ну я б не сказал, что они бесплатно работают. No Man's Sky это полигон для отработки технологий, которые они будут использовать в своей новой игре, над которой уже давно работают. Правильная тактика и это не умаляет их заслуг.

0
Пользователь ВКонтакте

лучше бы добавили людей с которыми можно общаться и взаимодействовать...по сути миллиард миров просто бессмысленный апгрейд не убирающий скуку // Lulu Vamp

0
Ивасик

И никакой даты выхода.

-2
Kitocun

Ну раз слив есть, значит, примерно неделю ждать, может, даже раньше, они обычно без анонса выпускают.

0