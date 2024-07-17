Масштабное обновление Worlds Part I для No Man's Sky обновляет флору, фауну, погоду и геймплей

Hello Games снова возвращается с крупным обновлением для No Man's Sky под названием Worlds, которое является лишь первой частью большого обновления.

Основатель и игровой директор Шон Мюррей объяснил, что это обновление добавляет в No Man's Sky множество новых технологий, некоторые из которых были позаимствованы в ходе разработки Light No Fire в течение последних пяти лет.

Например, новая технология воды может создавать волны и отражения, давая жизнь океанам, которые выглядят совсем не так, как вы видели раньше в игре. Океанские планеты выглядят совершенно по-новому, а корабли теперь могут садиться на воду. На планетах есть ветер. Волны динамичны и реагируют на погоду. Совершенно новая технология облаков также создает детальное небо с погодными условиями, обеспечивая великолепно детализированное небо с тоннами разнообразия.

Hello Games также добавила новые объемные элементы и атмосферу на поверхность планет: туман, дождь, метель и искры лавы теперь сочетаются с ветром и облаками. По словам разработчиков, это меняет ощущение от исследования планет в No Man's Sky и добавляет в него гораздо больше жизни. Иногда бывает шторм, и вы видите, как поднимаются волны и собираются облака. Новый ветер, облака, океаны и атмосфера - все это вместе создает визуальное зрелище.

В обновлении Worlds Update Part I также появятся новые существа, которых можно будет обнаружить в новых биомах, и все они могут стать питомцами или маунтами. Кроме того, Hello Games пытается добавить больше развлечений. Новая «Экспедиция», как сообщается, очень похожа на «Звездный десант» и отправляет игроков в путешествие по новым крутым планетам. Сообщество No Man's Sky будет вместе бороться с жуками, а прогресс будет определяться сообществом. В игре появился новый мех с тяжелой броней и крутой огнеметной рукой, и он вам пригодится.

Наконец, Мюррей выразил желание продолжать расширять границы возможного в No Man's Sky, делая то, чего люди еще не видели. Как намекает тот факт, что обновление называется Worlds Part I, больше улучшений для общего разнообразия и реалистичности вселенной ожидается в будущем патче.