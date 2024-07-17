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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.4 4 047 оценок

Масштабное обновление Worlds Part I для No Man's Sky обновляет флору, фауну, погоду и геймплей

butcher69
Новости

Hello Games снова возвращается с крупным обновлением для No Man's Sky под названием Worlds, которое является лишь первой частью большого обновления.

Основатель и игровой директор Шон Мюррей объяснил, что это обновление добавляет в No Man's Sky множество новых технологий, некоторые из которых были позаимствованы в ходе разработки Light No Fire в течение последних пяти лет.

Например, новая технология воды может создавать волны и отражения, давая жизнь океанам, которые выглядят совсем не так, как вы видели раньше в игре. Океанские планеты выглядят совершенно по-новому, а корабли теперь могут садиться на воду. На планетах есть ветер. Волны динамичны и реагируют на погоду. Совершенно новая технология облаков также создает детальное небо с погодными условиями, обеспечивая великолепно детализированное небо с тоннами разнообразия.

Hello Games также добавила новые объемные элементы и атмосферу на поверхность планет: туман, дождь, метель и искры лавы теперь сочетаются с ветром и облаками. По словам разработчиков, это меняет ощущение от исследования планет в No Man's Sky и добавляет в него гораздо больше жизни. Иногда бывает шторм, и вы видите, как поднимаются волны и собираются облака. Новый ветер, облака, океаны и атмосфера - все это вместе создает визуальное зрелище.

В обновлении Worlds Update Part I также появятся новые существа, которых можно будет обнаружить в новых биомах, и все они могут стать питомцами или маунтами. Кроме того, Hello Games пытается добавить больше развлечений. Новая «Экспедиция», как сообщается, очень похожа на «Звездный десант» и отправляет игроков в путешествие по новым крутым планетам. Сообщество No Man's Sky будет вместе бороться с жуками, а прогресс будет определяться сообществом. В игре появился новый мех с тяжелой броней и крутой огнеметной рукой, и он вам пригодится.

Наконец, Мюррей выразил желание продолжать расширять границы возможного в No Man's Sky, делая то, чего люди еще не видели. Как намекает тот факт, что обновление называется Worlds Part I, больше улучшений для общего разнообразия и реалистичности вселенной ожидается в будущем патче.

34
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
saa0891

Учись Тодд как надо исправлять и поддерживать игры (при чём разрабы с каждым обновлением реально добавляли кучу новых механик,элементов и нового контента а не тупо исправляли косяки), на самом деле очень грустно что со Старфилдом такого даже близко не будет и не планировалось.

25
-zotik-

ещё не забросили? Молодцы

18
qDan

Фил с Тоддом захлебнулись бы слюнями, если бы им предложили бесплатно чинить СтарФейл пять лет подряд.

14
xXHASLXx

скорее ты захлёбнёшься своим не обоснованным хейтом)

-18
Yoshemitsu xXHASLXx
2
Чукча в чуме

Мать вашу... Я никогда не доберусь до центра галактики. Я обречен...

10
Seifer1986

Тодду со своим Сраньфилдом поучиться бы у них..

9
xXHASLXx

Чел, тебе бы поучиться обновить пк)

-9
Джонни ди xXHASLXx

зачем? на нинтендо прекрасно играется сралфилд

-3
Темный-Властелин

красавцы, может даже загляну в игру

8
Ahnx

Молодцы. Упорно пилят свою игру, другие давно бы уже забросили. Уважаю.

4
Egik81

Яркий пример того как чел после того как ему "надавало по шее" игровое сообщество за первоначальное качество не бросил а все стал исправлять.

4
komstroj97

Нифига, прям некстген-апдейт. Красавцы!!! Кстати, они еще и сделали рекордную скидку за все время на игру, ее щас можно за 700 с копейками брать, если кому интересно

3
Unicorling

Я как раз вчера но мен скай только купил

2
sapphire_n

Правильно, раз движок их новой игры тот же, можно в этой потестить наработки.

0
Hevin

Надеюсь что все наработки НМС будут успешно улучшены и перенесены в ЛНФ

0
Cидoрыч

Даа небо с облаками были никчёмными

0
Unicorling

18гб весит обновление, при весе игры в 14

0
Александр Дантес

Выглядит уже не кринжово... в это наверное даже можно было бы поиграть.

-8