Масштабное обновление Worlds Part I для No Man's Sky обновляет флору, фауну, погоду и геймплей

Hello Games снова возвращается с крупным обновлением для No Man's Sky под названием Worlds, которое является лишь первой частью большого обновления.
Основатель и игровой директор Шон Мюррей объяснил, что это обновление добавляет в No Man's Sky множество новых технологий, некоторые из которых были позаимствованы в ходе разработки Light No Fire в течение последних пяти лет.
Например, новая технология воды может создавать волны и отражения, давая жизнь океанам, которые выглядят совсем не так, как вы видели раньше в игре. Океанские планеты выглядят совершенно по-новому, а корабли теперь могут садиться на воду. На планетах есть ветер. Волны динамичны и реагируют на погоду. Совершенно новая технология облаков также создает детальное небо с погодными условиями, обеспечивая великолепно детализированное небо с тоннами разнообразия.
Hello Games также добавила новые объемные элементы и атмосферу на поверхность планет: туман, дождь, метель и искры лавы теперь сочетаются с ветром и облаками. По словам разработчиков, это меняет ощущение от исследования планет в No Man's Sky и добавляет в него гораздо больше жизни. Иногда бывает шторм, и вы видите, как поднимаются волны и собираются облака. Новый ветер, облака, океаны и атмосфера - все это вместе создает визуальное зрелище.
В обновлении Worlds Update Part I также появятся новые существа, которых можно будет обнаружить в новых биомах, и все они могут стать питомцами или маунтами. Кроме того, Hello Games пытается добавить больше развлечений. Новая «Экспедиция», как сообщается, очень похожа на «Звездный десант» и отправляет игроков в путешествие по новым крутым планетам. Сообщество No Man's Sky будет вместе бороться с жуками, а прогресс будет определяться сообществом. В игре появился новый мех с тяжелой броней и крутой огнеметной рукой, и он вам пригодится.
Наконец, Мюррей выразил желание продолжать расширять границы возможного в No Man's Sky, делая то, чего люди еще не видели. Как намекает тот факт, что обновление называется Worlds Part I, больше улучшений для общего разнообразия и реалистичности вселенной ожидается в будущем патче.
Учись Тодд как надо исправлять и поддерживать игры (при чём разрабы с каждым обновлением реально добавляли кучу новых механик,элементов и нового контента а не тупо исправляли косяки), на самом деле очень грустно что со Старфилдом такого даже близко не будет и не планировалось.
ещё не забросили? Молодцы
Фил с Тоддом захлебнулись бы слюнями, если бы им предложили бесплатно чинить СтарФейл пять лет подряд.
скорее ты захлёбнёшься своим не обоснованным хейтом)
Мать вашу... Я никогда не доберусь до центра галактики. Я обречен...
Тодду со своим Сраньфилдом поучиться бы у них..
Чел, тебе бы поучиться обновить пк)
зачем? на нинтендо прекрасно играется сралфилд
красавцы, может даже загляну в игру
Молодцы. Упорно пилят свою игру, другие давно бы уже забросили. Уважаю.
Яркий пример того как чел после того как ему "надавало по шее" игровое сообщество за первоначальное качество не бросил а все стал исправлять.
Нифига, прям некстген-апдейт. Красавцы!!! Кстати, они еще и сделали рекордную скидку за все время на игру, ее щас можно за 700 с копейками брать, если кому интересно
Я как раз вчера но мен скай только купил
Правильно, раз движок их новой игры тот же, можно в этой потестить наработки.
Надеюсь что все наработки НМС будут успешно улучшены и перенесены в ЛНФ
Даа небо с облаками были никчёмными
18гб весит обновление, при весе игры в 14
Выглядит уже не кринжово... в это наверное даже можно было бы поиграть.