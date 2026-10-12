Миллиарды планет в кармане: No Man's Sky готовится к релизу на iPhone

Спустя почти десять лет после выхода No Man’s Sky отправится покорять новую платформу — 28 октября научно-фантастическая песочница от Hello Games появится на iPhone и iPad. Разработчики обещают перенести на мобильные устройства практически всю игру со всеми крупными обновлениями, выпущенными за последнее десятилетие. Предзаказы уже открыты, а стоимость полной версии составит 19,99 доллара. Перед покупкой можно будет попробовать бесплатную демоверсию.

Масштаб порта впечатляет не только количеством контента, но и техническими требованиями. No Man’s Sky будет работать на iPhone 11 и более новых смартфонах, а также на iPad Air третьего поколения и последующих моделях. При этом игра со всеми обновлениями занимает менее 5 ГБ — весьма скромный объём для проекта с процедурно генерируемыми планетами, космическими путешествиями и огромным количеством контента.

Мобильная версия получит сенсорное управление, переработанные меню и поддержку контроллеров. На iPad также можно будет играть с мышью и клавиатурой. Впрочем, некоторые ограничения всё же останутся: на старте не будет поселений и многопользовательского режима. Этих функций не было и в версии для Nintendo Switch на момент её выхода. По словам руководителя Hello Games Шона Мюррея, их появление на мобильных устройствах в будущем может зависеть от отзывов игроков.

Работа над портом началась около трёх лет назад, примерно в тот же период, когда студия готовила версию No Man’s Sky для Mac, вышедшую в 2023 году. Сам Мюррей признаёт, что многие разработчики сочли бы перенос такой игры на смартфоны практически невыполнимой задачей. Однако команде удалось добиться результата благодаря многолетней оптимизации, начавшейся ещё во времена PlayStation 4, для которой игра изначально и создавалась.

Важную роль сыграла и разработка следующего проекта студии — Light No Fire. Обе игры используют общий движок, поэтому технологии, созданные для повышения производительности и сокращения потребления памяти в новой игре, помогли и при подготовке мобильной версии No Man’s Sky. Причём эти улучшения пригодились не только смартфонам: работа над портом позволила оптимизировать игру и на других платформах.

Выход на iPhone и iPad станет ещё одним этапом долгого пути No Man’s Sky. Игра, которая в 2016 году столкнулась с критикой из-за нехватки обещанных возможностей, за прошедшие годы получила множество крупных обновлений. Теперь Hello Games пытается уместить накопленный за десятилетие контент в карманном формате — и сделать это на устройствах, которые изначально не предназначались для подобных масштабных приключений.