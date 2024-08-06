Моддер создал киберпанк-город в No Man's Sky с улицами, барами, магазинами, квартирами, ночным клубом и мини-метро

Пользователь Reddit monstavvvv создал невероятный киберпанк-город в No Man’s Sky, который могут посещать и исследовать все игроки. В этом городе есть улицы, бары, магазины, квартиры, ночной клуб и мини-метро.

На создание этого проекта у monstavvvv ушло несколько месяцев в творческом режиме. Моддер использовал метод строительства с помощью глитчей, чтобы масштабировать любую базовую часть до нужного ему размера. Город состоит из 3000 деталей и находится в Евклиде. И результаты весьма впечатляют.

Чтобы посетить Rainbow City, вам нужно будет настроить игру на творческий режим, найти портал и использовать глифы в левом нижнем углу видео.