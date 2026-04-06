Намёк на арены? Шон Мюррей тизерит новое обновление No Man's Sky

Глава Hello Games Шон Мюррей вновь заинтриговал сообщество No Man's Sky, опубликовав в соцсетях лаконичный пост с эмодзи стадиона. Для фанатов это уже знакомый сигнал: подобные намёки традиционно предшествуют анонсу свежего обновления.
Схема давно отработана — загадочный символ появляется за несколько дней до релиза. Так было и в 2025 году, когда эмодзи кости и бекона предвосхитили обновления Relics и Beacon. Чаще всего анонсы приходятся на середу, поэтому игроки ожидают новости уже в ближайшие дни.
Последним крупным апдейтом стало Remnant, вышедшее в феврале 2026 года и добавившее гравитационное оружие, новые миссии и технику. С тех пор прошло почти два месяца, и аудитория активно ждёт продолжения.
Появление «стадионного» эмодзи вызвало волну теорий. Самая популярная — появление боевых арен или переработка системы конфликтов с возможностью участвовать в масштабных сражениях. Также обсуждается вариант с аренами на Аномалии — социальном хабе игры.
Менее вероятная, но обсуждаемая версия связывает тизер с Light No Fire, новым проектом студии. Однако ранее Мюррей отмечал, что до его релиза ещё далеко. Если традиция сохранится, подробности обновления станут известны уже совсем скоро.
Каждые два-три месяца печатают крупные обновления