No Man's Sky достигла "очень положительного" рейтинга в Steam - спустя 8 лет после релиза игры

No Man's Sky от студии Hello Games вышла в 2016 году в довольно печальном состоянии: игроки ругали как техническое состояние игры, так и то, что она, мягко говоря, была далека от того, что обещала студия игрокам в ходе различных мероприятий и выставок. На релизе игра получила разгромные отзывы в Steam и "крайне отрицательный" рейтинг.

Однако в отличии от других проектов, где разработчики предпочитали похоронить провалившуюся игру и переключиться на следующую, студия Hello Games все эти годы продолжает исправно улучшать No Man's Sky, выпустив для нее множество крупных обновлений. В 2018-м году студии удалось добиться "смешанного" рейтинга.

Путь до "очень положительного" у игры был довольно долгим - потребовалось 35 бесплатных обновлений и еще 6 лет, однако недавно ей наконец-то удалось этого добиться - No Man's Sky получила "очень положительный" рейтинг от игроков в Steam.

No Man's Sky и Hello Games являются наглядной демонстрацией того, что работа и улучшение своего продукта дает определенные плоды и не остается без внимания со стороны игроков, которые отвечают взаимностью. Теперь фанаты игры надеются, что со временем разработчикам удастся достигнуть и "крайне положительного" рейтинга для No Man's Sky, но для этого им придется совершить еще больше работы над игрой.