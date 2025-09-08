ЧАТ ИГРЫ
No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 5 008 оценок

No Man's Sky достигла рекордного количества игроков онлайн почти за десятилетие

monk70 monk70

No Man’s Sky достигла рекордного количества игроков почти за десятилетие: впервые с 2016 года в Steam одновременно играли более 110 000 игроков.

Согласно данным SteamDB, этот рубеж был достигнут 7 сентября 2025 года, вскоре после выхода последнего крупного обновления Voyagers. Бесплатное дополнение добавило новые звездолёты класса «Корвет», расширенные возможности строительства баз и новые возможности кооперативного режима.

Именно эти захватывающие возможности привлекли как новых, так и опытных игроков в эту игру на выживание, где нужно перемещаться по планетам. Изначально, во время спорного запуска No Man’s Sky в Steam, в 2016 году, число одновременных игроков достигло 212 000 человек, но затем резко упало из-за растущей негативной реакции на отсутствие некоторых функций.

Однако с тех пор No Man’s Sky пережила один из самых радикальных изменений в игровой индустрии. Hello Games стабильно выпускала десятки бесплатных обновлений, от поддержки VR до живых кораблей, флотов и новых планетарных биомов.

Однако именно обновление «Вояджеры» вновь вдохнуло в игру новую жизнь. На пике популярности в прошлые выходные No Man’s Sky превзошла по количеству одновременных игроков такие популярные игры, как Destiny 2 и Warframe.

Комментарии: 11
Alex Row

Рад за небо без мужиков. Наглядный пример отличной поддержки и наполнение бесплатным контентом.

Кошачий комочек

оч крутая игра. Наиграл больше чем в другие песочницы. Надо вернуться как нибудь и допройти.

ZAUSA
Надо вернуться как нибудь и допройти.

Обязательно надо допройти. Я вот вчера 7 раз прошёл и рекомендую.

Fronyx

А что в ней люди вообще делают? Сюжет как токовой нет, просто летать по планетам что бы что?

saa0891

Прежде чем задавать тупые вопросы можно было хотя бы посмотреть любой видос по игре. Это прежде всего выживач про исследование космоса, планет, с тонной интересных механик, технологий, элементов, возможностью строить огромные базы, заводы, фермы (маленький пример насколько в игре много оригинальных механик, например ты можешь приручить животное, получить от него потомства в виде яйца и далее в специальном устройстве редактировать ДНК будущего существа с помощью различных химичевких элементов изменяя всё начиная от поведения существа, его характер и заканчивая размером и окраской), торговать ресурсами, иметь кучу звездолётов, флот, грузовые корабли т.д.

Ну и пара видосов насколько в игре много различных механик и занятий.

Jensen

Обычная песочница. Бегаешь по локациям, собираешь ресурсы, строишь. И так до бесконечности пока не надоест..

Fronyx Jensen

Понятно, спасибо

saa0891

Кстати они очень серьёзно переработали визуальные эффекты, например вот на этой аномальной планете из гифки визуальные искажения от аномальных испарений выглядят очень круто.

Пользователь ВКонтакте

Я в vr играю. Ощущения невероятные! // Алексей Кармадонов

Гена_хет-трик_Букин

И как обычно ещё скидка на игру решает