No Man's Sky достигла рекордного количества игроков онлайн почти за десятилетие

No Man’s Sky достигла рекордного количества игроков почти за десятилетие: впервые с 2016 года в Steam одновременно играли более 110 000 игроков.

Согласно данным SteamDB, этот рубеж был достигнут 7 сентября 2025 года, вскоре после выхода последнего крупного обновления Voyagers. Бесплатное дополнение добавило новые звездолёты класса «Корвет», расширенные возможности строительства баз и новые возможности кооперативного режима.

Именно эти захватывающие возможности привлекли как новых, так и опытных игроков в эту игру на выживание, где нужно перемещаться по планетам. Изначально, во время спорного запуска No Man’s Sky в Steam, в 2016 году, число одновременных игроков достигло 212 000 человек, но затем резко упало из-за растущей негативной реакции на отсутствие некоторых функций.

Однако с тех пор No Man’s Sky пережила один из самых радикальных изменений в игровой индустрии. Hello Games стабильно выпускала десятки бесплатных обновлений, от поддержки VR до живых кораблей, флотов и новых планетарных биомов.

Однако именно обновление «Вояджеры» вновь вдохнуло в игру новую жизнь. На пике популярности в прошлые выходные No Man’s Sky превзошла по количеству одновременных игроков такие популярные игры, как Destiny 2 и Warframe.