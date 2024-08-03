No Man's Sky оказалась в пятерке самых популярных игр июля на Steam Deck

Valve опубликовала рейтинг самых играемых среди пользователей портативной консоли Steam Deck игр за июль. Многолетний успех No Man's Sky продолжает впечатлять: после последнего обновления Worlds Part 1 она стала пятой самой играемой игрой среди пользователей Steam Deck. В чарте Steam Deck за июль 2024 года игра поднялась на 32 места по сравнению с июнем 2024 года.

Очевидно, вряд ли кто-то удивится, что Elden Ring снова оказалась на вершине популярности. Скорее всего, это было обусловлено релизом расширения Shadow of the Erdtree, однако популярность самой игры по-прежнему остается высокой. На втором месте расположился один из самых успешных инди-проектов в истории индустрии - Stardew Valley. Почетное третье место досталось хитовой карточной игре Balatro. В топ-20 также попали не менее популярные игры, как Baldur's Gate III, Hades и Hades II, а также Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Forza Horizon 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Топ-20 игр за июль на Steam Deck по количеству проведенного времени выглядит следующим образом:

Чарт лучших игр Steam Deck - это отличный способ для геймеров не только узнать, как складывается судьба той или иной игры, но и посмотреть, какие новые или старые игры стоит попробовать на их лучшей игровой портативной консоли. В первой десятке преобладают игры в жанре RPG, которые предпочитают неторопливое исследование, а не молниеносное взаимодействие.