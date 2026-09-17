No Man's Sky отмечает 10-летие экспедицией - игроки получат золотой корабль и контент из прошлого игры

Hello Games отмечает десятилетие No Man’s Sky специальной экспедицией Our Journey Continues, которая одновременно стала путешествием по истории самой игры. Разработчики вернули в неё забытые механики, пасхалки и другие элементы из прошлых версий, предлагая ветеранам вспомнить первые годы проекта, а новичкам — увидеть, какой No Man’s Sky была раньше.

Главные награды также посвящены истории игры. За прохождение этапов можно получить набор из девяти картин с обложками крупных обновлений, необычного компаньона для кабины, созданного на основе старого тестового ассета, и мультитул Starbound v0.27, восстановленный по ранним концепт-артам.

Не обошлось и без главного символа оригинальной No Man’s Sky. Игроки смогут получить золотую версию Rasamama S36 — стартового корабля из первых версий игры. Кроме того, в награды вошли винтажный Sentinel Interceptor и компаньон-диплодок.

Экспедиция стартовала 17 сентября и продлится около шести недель. Начать её можно через Expedition Terminus на борту Space Anomaly либо из нового сохранения, которое впоследствии разрешат превратить в обычное. Полученные эксклюзивные награды после завершения соответствующих этапов будут доступны и в других сохранениях через торговца Quicksilver.

Для своего десятилетия No Man’s Sky получила вполне символичное празднование: вместо того чтобы просто оглянуться назад, игра буквально отправляет игроков в собственное прошлое.