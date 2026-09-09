No Man's Sky отмечает 10-летие масштабной переработкой космоса в обновлении 7.0 COSMOS

No Man’s Sky исполнилось 10 лет, и Hello Games отметила юбилей выходом крупного обновления 7.0 под названием COSMOS. Главным направлением нового контента стала масштабная переработка космической части игры, которая теперь предлагает игрокам больше возможностей для строительства, добычи ресурсов и взаимодействия друг с другом.

С обновлением игроки могут покупать, строить и оформлять собственные космические станции как снаружи, так и внутри. На их основе можно создавать клубы и места для общения, а также объединяться в управляемые игроками альянсы. Такие объединения позволяют формировать сетевые империи из космических станций и соревноваться в глобальных рейтингах по богатству, территории и авторитету.

В открытом Пространстве появились модульные базы, которые можно свободно размещать в любом месте. Кроме того, игроки смогут строить звездные базы на огромных астероидах и добывать их ресурсы. Была расширена и механика Солнечной системы — теперь можно отправляться ближе к центральным звёздам систем.

Ещё одним заметным нововведением стали «космические корпуса» — огромные заброшенные корабли, которые можно разбирать на металлолом с помощью гравитационных пушек и тяговых лучей. Однако чрезмерная добыча ресурсов может привести к расплавлению станции.

Улучшенное сканирование звездной карты теперь сразу показывает точки интереса, ведущие к инопланетным торговым постам. Там можно получить разведданные, карты регионов и новые задания. Некоторые объекты заражены биологически опасными веществами и требуют предварительной очистки.

Одновременно Hello Games запустила экспедицию «Наше путешествие продолжается», посвящённую 40 крупным обновлениям No Man’s Sky с момента выхода игры в 2016 году. Игроки смогут постепенно знакомиться с различными старыми механиками, комментариями разработчиков и историческими дневниками, которые рассказывают о десятилетней эволюции проекта.

При этом новостей о Light No Fire разработчики пока не представили, поэтому юбилей No Man’s Sky прошёл без нового показа амбициозной фэнтезийной игры Hello Games.