No Man's Sky отмечает 10-летие новым трейлером, рекордным онлайном и анонсом обновления COSMOS

9 августа No Man’s Sky исполнилось десять лет. В честь юбилея Hello Games выпустила новый трейлер игры, а также рассказала о её достижениях за последнее десятилетие и анонсировала следующее крупное обновление под названием COSMOS.
За десять лет No Man’s Sky получила 40 крупных бесплатных обновлений, которые заметно расширили возможности игры. В ней появились строительство баз, экзокрафты, поселения, мехи, питомцы, живые корабли и экспедиции, а сама игра вышла на большинстве современных игровых платформ.
По словам основателя и главы Hello Games Шона Мюррея, за это время No Man’s Sky посетили десятки миллионов игроков, проведших в её практически бесконечной вселенной сотни миллионов часов. При этом пользователи исследовали менее 1% всех планет, что, по мнению разработчика, оставляет огромный простор для дальнейшего развития проекта.
Особенно примечательно, что в 2026 году No Man’s Sky установила новый рекорд по количеству игроков с момента запуска. Ранее максимальный показатель был установлен после выхода обновления Voyagers в 2025 году.
Теперь Hello Games готовит очередной крупный апдейт — COSMOS. Студия пока не раскрыла подробности обновления, поэтому его содержимое остаётся интригой. При этом разработчики подчёркивают, что у них по-прежнему есть большие планы относительно No Man’s Sky.
Юбилей стал поводом вспомнить и о непростом старте игры. В 2016 году проект столкнулся с техническими проблемами и критикой из-за несоответствия ожиданиям части игроков. Однако Hello Games продолжила поддерживать No Man’s Sky, постепенно превратив её в один из наиболее заметных примеров долгосрочного развития игры после неудачного запуска.
Параллельно небольшая команда Hello Games продолжает работу над своей следующей игрой Light No Fire. Мюррей подтвердил, что разработчики по-прежнему активно занимаются проектом, однако новых подробностей о нём не сообщил.
Только хотел написать в другом посте уже почти 3 месяца прошло обычно обновления выкатывают (через каждые 3 месяца) я много играл в эту игру, и досе не могу привыкнуть что можно остановится в космосе походит по своему кораблю или вообще выйти в космос или прыгнуть с корабля на земля=)) самое топовое обновление No Man's Sky Voyagers где можно собрать свой Корвет
P.S. Планеты прокачали,подводный мир прокачали, теперь решили прокачать космос! будем ждать
Надеюсь их следующая игра будет интереснее, там хотя бы акцент на одну планету делается, поэтому в теории эту планету будет в разы интереснее изучать, чем миллиард цветных шариков с одним и тем же в NMS.