No Man's Sky отмечает 10-летие новым трейлером, рекордным онлайном и анонсом обновления COSMOS

9 августа No Man’s Sky исполнилось десять лет. В честь юбилея Hello Games выпустила новый трейлер игры, а также рассказала о её достижениях за последнее десятилетие и анонсировала следующее крупное обновление под названием COSMOS.

За десять лет No Man’s Sky получила 40 крупных бесплатных обновлений, которые заметно расширили возможности игры. В ней появились строительство баз, экзокрафты, поселения, мехи, питомцы, живые корабли и экспедиции, а сама игра вышла на большинстве современных игровых платформ.

По словам основателя и главы Hello Games Шона Мюррея, за это время No Man’s Sky посетили десятки миллионов игроков, проведших в её практически бесконечной вселенной сотни миллионов часов. При этом пользователи исследовали менее 1% всех планет, что, по мнению разработчика, оставляет огромный простор для дальнейшего развития проекта.

Особенно примечательно, что в 2026 году No Man’s Sky установила новый рекорд по количеству игроков с момента запуска. Ранее максимальный показатель был установлен после выхода обновления Voyagers в 2025 году.

Теперь Hello Games готовит очередной крупный апдейт — COSMOS. Студия пока не раскрыла подробности обновления, поэтому его содержимое остаётся интригой. При этом разработчики подчёркивают, что у них по-прежнему есть большие планы относительно No Man’s Sky.

Юбилей стал поводом вспомнить и о непростом старте игры. В 2016 году проект столкнулся с техническими проблемами и критикой из-за несоответствия ожиданиям части игроков. Однако Hello Games продолжила поддерживать No Man’s Sky, постепенно превратив её в один из наиболее заметных примеров долгосрочного развития игры после неудачного запуска.

Параллельно небольшая команда Hello Games продолжает работу над своей следующей игрой Light No Fire. Мюррей подтвердил, что разработчики по-прежнему активно занимаются проектом, однако новых подробностей о нём не сообщил.