No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 4 949 оценок

No Man's Sky показала самый высокий показатель за последние 7 лет - 93 тысячи игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

Hello Games продолжает выпускать новые обновления для No Man's Sky, и последнее обновление Voyagers (6.0) стало самым большим за последние годы. После выхода обновления старые фанаты начали возвращаться в игру, и впервые за 7 лет в ней было зарегистрировано более 90 тысяч игроков.

Построй свой звездный дом: Hello Games выпустила грандиозное обновление Voyagers для No Man's Sky

За последние сутки количество активных игроков No Man's Sky в Steam достигло отметки в 93 тысячи человек, а всего за август этот показатель вырос на 41%. Для сравнения, еще в июле количество активных игроков не превышало 15 тысяч.

В последнем обновлении Voyagers появился новый класс кораблей - «Корветы». С помощью обновления игроки смогут собирать «Корветы» по частям и рассматривать их изнутри. Также в версии 6.0, помимо прочих изменений, появились возможность выйти в открытый космос и прыгнуть с парашютом.

Благодаря такому постоянному потоку обновлений No Man's Sky уже практически превратилась в игру с живым сервисом. В то же время благодаря этим обновлениям игра приобрела современный вид и способна просуществовать еще долгие годы.

Саша Борцов

Отличная игра... для своего сегмента. Уж в разы лучше старфилд.

jax baron

факт.

samosan

Разрабы молодцы,что не забросили,игра на старте калищем была,и только лет через 5 приняла презентабельный вид.Из старфилда за сколько лет тоже может годнота получиться,но ,к сожалени,вероятность,что поддержку протянут на десятилетие маловероятна.

Магае

эмм, наверно давно не следил: подвезли сюжет, механику шутера? в последний раз когда запускал этот продукт кроме бесконечного крафта ради крафта не заметил ничего

saa0891

Ну так разрабы просто красавцы столько лет поддерживать игру, добавлять тонны новых механик (в игре реально столько интересных механик) и элементов, выпускать тонны контента, ивентов в виде экспедиций и всё это совершенно бесплатно.

BADR007

Жалко что постройка кораблей не такая гибкая, корабль из чужого что то похожое получилось сделать а вот из фильма Прометей уже не то что хотел ну похоже чуть=) понятно из интервью Шон Мюррея что он говорит им было очень сложно это все это сделать... пришлось всю игру перелопатить! (видь изначально игра создавалась под маленькие звездолеты) а тут народ делает большие корабли (отсюда теперь и много багов вылезло) надеюсь в будущем будет какое нибуть крупное обновление которое добавит еще больше возможностей!

ЛехаДезертир

Всё такая же пустая вселенная с возможностью дюпать любой ресурс, а экспедиции проходить редактируя файл сохранения?

z8TiREX8z

А ты что-то хотел от игры другое? Она такой будет, у нее свой жанр

vertehwost

Жаль что spore так не поддерживали в своё время как её

ArTeryS

Согласен! Хоть поддержка бы и заключалась в выпуске кучи платных DLC, но лучше уж Spore, чем The Sims 4

saa0891

Кто в курсе когда стартует 19 экспедиция.

BADR007

Как я понял пока не исправят тонну ошибок-глюков и тд как по мне это самое забагованное обновление которое выходило (не рекомендовал играть пока хоть пару патчей не выпустят, если играешь делать резервное сохранение! так как можно застрять в текстурах=) я застрял мне только помогла переустановка игры)

saa0891 BADR007

Понял, спасибо.

ArTeryS

Неудивительно. Игра постоянно получает какие-то обновления, в том числе и глобальные. Что мотивирует как новых игроков, так и старых