No Man's Sky показала самый высокий показатель за последние 7 лет - 93 тысячи игроков в Steam

Hello Games продолжает выпускать новые обновления для No Man's Sky, и последнее обновление Voyagers (6.0) стало самым большим за последние годы. После выхода обновления старые фанаты начали возвращаться в игру, и впервые за 7 лет в ней было зарегистрировано более 90 тысяч игроков.
За последние сутки количество активных игроков No Man's Sky в Steam достигло отметки в 93 тысячи человек, а всего за август этот показатель вырос на 41%. Для сравнения, еще в июле количество активных игроков не превышало 15 тысяч.
В последнем обновлении Voyagers появился новый класс кораблей - «Корветы». С помощью обновления игроки смогут собирать «Корветы» по частям и рассматривать их изнутри. Также в версии 6.0, помимо прочих изменений, появились возможность выйти в открытый космос и прыгнуть с парашютом.
Благодаря такому постоянному потоку обновлений No Man's Sky уже практически превратилась в игру с живым сервисом. В то же время благодаря этим обновлениям игра приобрела современный вид и способна просуществовать еще долгие годы.
Отличная игра... для своего сегмента. Уж в разы лучше старфилд.
факт.
Разрабы молодцы,что не забросили,игра на старте калищем была,и только лет через 5 приняла презентабельный вид.Из старфилда за сколько лет тоже может годнота получиться,но ,к сожалени,вероятность,что поддержку протянут на десятилетие маловероятна.
эмм, наверно давно не следил: подвезли сюжет, механику шутера? в последний раз когда запускал этот продукт кроме бесконечного крафта ради крафта не заметил ничего
Ну так разрабы просто красавцы столько лет поддерживать игру, добавлять тонны новых механик (в игре реально столько интересных механик) и элементов, выпускать тонны контента, ивентов в виде экспедиций и всё это совершенно бесплатно.
.
Жалко что постройка кораблей не такая гибкая, корабль из чужого что то похожое получилось сделать а вот из фильма Прометей уже не то что хотел ну похоже чуть=) понятно из интервью Шон Мюррея что он говорит им было очень сложно это все это сделать... пришлось всю игру перелопатить! (видь изначально игра создавалась под маленькие звездолеты) а тут народ делает большие корабли (отсюда теперь и много багов вылезло) надеюсь в будущем будет какое нибуть крупное обновление которое добавит еще больше возможностей!
Всё такая же пустая вселенная с возможностью дюпать любой ресурс, а экспедиции проходить редактируя файл сохранения?
А ты что-то хотел от игры другое? Она такой будет, у нее свой жанр
Жаль что spore так не поддерживали в своё время как её
Согласен! Хоть поддержка бы и заключалась в выпуске кучи платных DLC, но лучше уж Spore, чем The Sims 4
Кто в курсе когда стартует 19 экспедиция.
Как я понял пока не исправят тонну ошибок-глюков и тд как по мне это самое забагованное обновление которое выходило (не рекомендовал играть пока хоть пару патчей не выпустят, если играешь делать резервное сохранение! так как можно застрять в текстурах=) я застрял мне только помогла переустановка игры)
Понял, спасибо.
Неудивительно. Игра постоянно получает какие-то обновления, в том числе и глобальные. Что мотивирует как новых игроков, так и старых