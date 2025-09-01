No Man's Sky показала самый высокий показатель за последние 7 лет - 93 тысячи игроков в Steam

Hello Games продолжает выпускать новые обновления для No Man's Sky, и последнее обновление Voyagers (6.0) стало самым большим за последние годы. После выхода обновления старые фанаты начали возвращаться в игру, и впервые за 7 лет в ней было зарегистрировано более 90 тысяч игроков.

За последние сутки количество активных игроков No Man's Sky в Steam достигло отметки в 93 тысячи человек, а всего за август этот показатель вырос на 41%. Для сравнения, еще в июле количество активных игроков не превышало 15 тысяч.

В последнем обновлении Voyagers появился новый класс кораблей - «Корветы». С помощью обновления игроки смогут собирать «Корветы» по частям и рассматривать их изнутри. Также в версии 6.0, помимо прочих изменений, появились возможность выйти в открытый космос и прыгнуть с парашютом.

Благодаря такому постоянному потоку обновлений No Man's Sky уже практически превратилась в игру с живым сервисом. В то же время благодаря этим обновлениям игра приобрела современный вид и способна просуществовать еще долгие годы.