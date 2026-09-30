No Man's Sky получила крупный патч с исправлением сканера, пропадающих открытий и множества других ошибок

Hello Games выпустила новое обновление для No Man’s Sky, сосредоточенное на исправлении многочисленных ошибок и технических проблем. Среди наиболее заметных изменений — устранение неполадок со сканированием и регистрацией открытий, из-за которых игроки могли терять результаты исследования планет.

Патч затрагивает сразу несколько ключевых механик игры. Разработчики исправили ошибки, приводившие к исчезновению находок и сбоям в отображении недавно обнаруженных объектов. Также устранена проблема, из-за которой некоторые змееподобные существа сразу после обнаружения ошибочно помечались как вымершие.

Значительная часть исправлений касается корветов, грузовых кораблей и строительства. Теперь игроки реже будут сталкиваться с застреванием внутри объектов, проблемами с коллизиями и некорректной работой оборудования. Исправлены и многочисленные ошибки на заброшенных грузовых кораблях, включая поведение турелей, дронов и систем освещения.

Не обошлось без улучшений сетевой составляющей: разработчики устранили ряд проблем с перемещаемыми грузовыми объектами и уязвимостей, способных нарушать игру других пользователей. Кроме того, обновление исправляет сбои, связанные с сетевым подключением, физикой и взаимодействием NPC.

Отдельное внимание уделили техническому состоянию игры на разных платформах. На PlayStation 5 существенно оптимизировали использование памяти, а на Nintendo Switch и Switch 2 исправили работу настроек визуальных эффектов. Также устранены проблемы с HDR и отображением подводных сцен в PSVR1 и PSVR2.

Патч затронул и другие элементы No Man’s Sky — от заданий экспедиции и строительства баз до звука, графики и оформления космических станций. Обновление не добавляет масштабного нового контента, но исправляет целый ряд ошибок, способных мешать исследованию бескрайней вселенной игры.