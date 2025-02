No Man's Sky получила новый патч, исправляющий ошибки, появившиеся после выхода Worlds Part 2

Компания Hello Games, создавшая No Man's Sky, выпустила новый патч, исправляющий многочисленные ошибки в работе космической песочницы, которые появились после релиза обновления Worlds Part 2.

Данное обновление в основном направлено на исправление ошибок, а также на повышение общей стабильности и производительности игры. Среди критических проблем — ошибка с зависанием, которая может возникнуть на PS5 в режиме 120 Гц, исправление визуальных глюков в системе теней, а также исправление различных препятствий для прохождения миссий, возникающих при использовании коммуникатора звездолета.

Hello Games выпустила No Man's Sky в августе 2016 года для PC и PS4, и с тех пор игра значительно изменилась по сравнению со стартовой версией. Помимо выхода на другие форматы, в том числе на консоли текущего поколения, Hello Games успела выпустить множество расширений и бесплатных патчей, несущих в себе массу нового контента, исправления ошибок, улучшение стабильности и многое другое. Последнее крупное обновление - Worlds Part 3, в котором появились новые биомы, местность и множество других элементов.