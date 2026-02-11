No Man's Sky получила обновление Remnant 6.2: гравитация, переработка отходов и масштабная кастомизация Colossus

Hello Games выпустила крупное обновление 6.2 под названием Remnant для No Man’s Sky. Патч сосредоточен на переработке планет с ломом, расширении возможностей экзокрафта Colossus и внедрении новой гравитационной технологии.
Главной новинкой стала катушка Gravitino Coil для мультиинструмента. Она позволяет манипулировать объектами с помощью гравитации: притягивать, отталкивать и запускать промышленные отходы, ресурсы и даже дронов Sentinel. Оглушённых врагов можно использовать как оружие, а собранный мусор — доставлять на новые заводы по переработке отходов, появившиеся на планетах-свалках. За очистку миров игроки получают ресурсы, награды и уникальные титулы.
Colossus Exocraft получил масштабную систему кастомизации: новые кабины, ходовые модули, внедорожные колёса и гусеницы, платформенный прицеп и мобильную печь для утилизации прямо в пути. Появилась технология Cyclops Scope, позволяющая сканировать флору и фауну не выходя из кабины, а также «Экскаваторный нож» для разрушения препятствий и добычи ресурсов.
В ближайшее время стартует шестинедельная экспедиция Remnant с эксклюзивными наградами, включая камуфляжную окраску, механические «паучьи» ноги для Colossus и набор брони Heirloom. Также возвращаются Twitch Drops.
Обновление принесло серьёзные улучшения производительности, поддержку DLSS 4.5, переработанные облака, оптимизацию для Switch и десятки исправлений. No Man’s Sky доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch.
Опять вширь, но не вглубь. Поначалу игра впечатляет и затягивает. Но, когда понимаешь, что в этой песочнице нет сверхцели, очень быстро становится скучно.
мне стало скучно как только я по кинул планету
на то она и песочница
Меня даже на пару недель хватило) Нашла себе персональный рай и построила там домик. Шахты там, золотишко добывать. Честно высидела в ангаре и купила себе экзотик истребитель S-ку. А потом, когда дошло, что в игре нет космического дракона, которого нужно победить, даже условного, а самая большая угроза это лохи-стражи, стало непонятно, зачем все это?? Отмечу еще самую отвратительную сюжетку с самой отвратительной подачей в истории, даже по стандартам ммо. Ну и дроп в итоге.
Да сколько же ещё патчей будет?.. Когда можно будет с фулл контентом играть?
Тоже жду когда отправлюсь в космический вояж делать всякое
Авторы NMS: симулируют гравитацию.
Ученые: да это премия!
я надеюсь что когда нибудь добавят реально воюющих нпс - что прилител на планету а там танки и войска + ещё сделали рабов как conan exile
а в конце случаем не намёк на бедующее длс?
Только одного не пойму, а зачем все это нужно?
Шон Мюррей, умоляю, дай мне платное длс, хватит выпускать всё бесплатно!