No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 5 174 оценки

No Man's Sky получила обновление Remnant 6.2: гравитация, переработка отходов и масштабная кастомизация Colossus

Hello Games выпустила крупное обновление 6.2 под названием Remnant для No Man’s Sky. Патч сосредоточен на переработке планет с ломом, расширении возможностей экзокрафта Colossus и внедрении новой гравитационной технологии.

Главной новинкой стала катушка Gravitino Coil для мультиинструмента. Она позволяет манипулировать объектами с помощью гравитации: притягивать, отталкивать и запускать промышленные отходы, ресурсы и даже дронов Sentinel. Оглушённых врагов можно использовать как оружие, а собранный мусор — доставлять на новые заводы по переработке отходов, появившиеся на планетах-свалках. За очистку миров игроки получают ресурсы, награды и уникальные титулы.

Colossus Exocraft получил масштабную систему кастомизации: новые кабины, ходовые модули, внедорожные колёса и гусеницы, платформенный прицеп и мобильную печь для утилизации прямо в пути. Появилась технология Cyclops Scope, позволяющая сканировать флору и фауну не выходя из кабины, а также «Экскаваторный нож» для разрушения препятствий и добычи ресурсов.

В ближайшее время стартует шестинедельная экспедиция Remnant с эксклюзивными наградами, включая камуфляжную окраску, механические «паучьи» ноги для Colossus и набор брони Heirloom. Также возвращаются Twitch Drops.

Обновление принесло серьёзные улучшения производительности, поддержку DLSS 4.5, переработанные облака, оптимизацию для Switch и десятки исправлений. No Man’s Sky доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch.

Комментарии:  20
Vulneratus non victus

Опять вширь, но не вглубь. Поначалу игра впечатляет и затягивает. Но, когда понимаешь, что в этой песочнице нет сверхцели, очень быстро становится скучно.

Xbox Forever

мне стало скучно как только я по кинул планету

Samson48

на то она и песочница

Меня даже на пару недель хватило) Нашла себе персональный рай и построила там домик. Шахты там, золотишко добывать. Честно высидела в ангаре и купила себе экзотик истребитель S-ку. А потом, когда дошло, что в игре нет космического дракона, которого нужно победить, даже условного, а самая большая угроза это лохи-стражи, стало непонятно, зачем все это?? Отмечу еще самую отвратительную сюжетку с самой отвратительной подачей в истории, даже по стандартам ммо. Ну и дроп в итоге.

Джон Сноу 2

Да сколько же ещё патчей будет?.. Когда можно будет с фулл контентом играть?

ojibra_6y3oba

Тоже жду когда отправлюсь в космический вояж делать всякое

FairUlu

Авторы NMS: симулируют гравитацию.

Ученые: да это премия!

Ивасик
jax baron

я надеюсь что когда нибудь добавят реально воюющих нпс - что прилител на планету а там танки и войска + ещё сделали рабов как conan exile

а в конце случаем не намёк на бедующее длс?

vfa19

Только одного не пойму, а зачем все это нужно?

Tommy451

Шон Мюррей, умоляю, дай мне платное длс, хватит выпускать всё бесплатно!