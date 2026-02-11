No Man's Sky получила обновление Remnant 6.2: гравитация, переработка отходов и масштабная кастомизация Colossus

Hello Games выпустила крупное обновление 6.2 под названием Remnant для No Man’s Sky. Патч сосредоточен на переработке планет с ломом, расширении возможностей экзокрафта Colossus и внедрении новой гравитационной технологии.

Главной новинкой стала катушка Gravitino Coil для мультиинструмента. Она позволяет манипулировать объектами с помощью гравитации: притягивать, отталкивать и запускать промышленные отходы, ресурсы и даже дронов Sentinel. Оглушённых врагов можно использовать как оружие, а собранный мусор — доставлять на новые заводы по переработке отходов, появившиеся на планетах-свалках. За очистку миров игроки получают ресурсы, награды и уникальные титулы.

Colossus Exocraft получил масштабную систему кастомизации: новые кабины, ходовые модули, внедорожные колёса и гусеницы, платформенный прицеп и мобильную печь для утилизации прямо в пути. Появилась технология Cyclops Scope, позволяющая сканировать флору и фауну не выходя из кабины, а также «Экскаваторный нож» для разрушения препятствий и добычи ресурсов.

В ближайшее время стартует шестинедельная экспедиция Remnant с эксклюзивными наградами, включая камуфляжную окраску, механические «паучьи» ноги для Colossus и набор брони Heirloom. Также возвращаются Twitch Drops.

Обновление принесло серьёзные улучшения производительности, поддержку DLSS 4.5, переработанные облака, оптимизацию для Switch и десятки исправлений. No Man’s Sky доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch.