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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Адвенчура, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.7 5 270 оценок

No Man's Sky станет временно бесплатной на Switch и Switch 2 с 20 по 26 августа

Gruz_ Gruz_

Космическая песочница No Man's Sky, недавно отметившая свой десятилетний юбилей, получит бесплатную пробную версию на Nintendo Switch. Акция для всех желающих приобщиться к исследованию процедурно генерируемой вселенной пройдет в период с 20 по 26 августа 2026 года.

Разработчики из Hello Games также позаботились о владельцах консоли следующего поколения. Пользователи Switch 2 смогут без дополнительной платы загрузить графическое и техническое обновление, чтобы протестировать симулятор в наилучшем качестве.

По окончании тестового периода 26 августа бесплатный доступ будет заблокирован. Чтобы продолжить прохождение No Man's Sky, игру придется купить — в библиотеках пользователей она не сохранится.

Консоли 39 Раздачи и скидки 3
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
vegas99

Заманивают холопов 😅

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