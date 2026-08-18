No Man's Sky станет временно бесплатной на Switch и Switch 2 с 20 по 26 августа

Космическая песочница No Man's Sky, недавно отметившая свой десятилетний юбилей, получит бесплатную пробную версию на Nintendo Switch. Акция для всех желающих приобщиться к исследованию процедурно генерируемой вселенной пройдет в период с 20 по 26 августа 2026 года.

Разработчики из Hello Games также позаботились о владельцах консоли следующего поколения. Пользователи Switch 2 смогут без дополнительной платы загрузить графическое и техническое обновление, чтобы протестировать симулятор в наилучшем качестве.

По окончании тестового периода 26 августа бесплатный доступ будет заблокирован. Чтобы продолжить прохождение No Man's Sky, игру придется купить — в библиотеках пользователей она не сохранится.