No Man's Sky установила новый рекорд онлайна в Steam, и генеральный директор очень рад этому событию

No Man's Sky вновь удивила игроков: количество подключенных пользователей достигло нового рекорда, и генеральный директор Hello Games, Шон Мюррей, отметил это событие, подчеркнув, насколько непросто было достичь такого успеха.
«Чаще всего вы работаете над игрой или обновлением, не имея точного представления о том, как оно будет воспринято», — рассказал Мюррей. По его словам, во время разработки часто теряется перспектива, и сложно увидеть общую картину. «С Voyagers, напротив, с первых дней было очевидно, что путешествие на корабле вместе с друзьями обладает особой магией. Мы видели это и в других играх, но исследование вселенной на своем USS Enterprise или Millennium Falcon даёт уникальное ощущение».
Мюррей подчеркнул, что внедрение новых функций в No Man's Sky, выпущенную почти десять лет назад, было одним из самых сложных проектов для небольшой команды Hello Games. «В течение последнего года мы не были уверены, что сможем реализовать это полностью. Моё имя ассоциируется с No Man's Sky, но на самом деле заслуга всей команды: я горжусь тем, чего им удалось достичь», — добавил он.
Команда долгое время трудится над игрой, и Мюррей отметил, что именно постоянная преданность и страсть разработчиков сделали возможным этот успех. Реакция игроков лишь подтверждает, что усилия были оправданы.
Кроме того, Hello Games уже работает над новой игрой Light No Fire, которая обещает ещё более амбициозные масштабы, с колоссальными океанами, которые потребуют командной работы для их пересечения. Похоже, что студия не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает удивлять игроков амбициозными проектами.
No Man's Sky остаётся примером того, как маленькая, преданная команда может создавать огромные и впечатляющие миры, а новые рекорды лишь подтверждают стойкость и талант Hello Games.
На самом деле удивительно. Могли ведь просто бросить и забить. Таких разработчиков по пальцам пересчитать.
Ну, они ж там не за идею работают все таки, деньги капают, интерес есть, посчитали прикинули и роют дальше. Чеб не доить?
Да понятное дело что не за так. Ну просто обычно либо заваливают донатом, либо пара патчей и пошли нафиг. Тут они явно не золотые горы гребут.
Вероятно какие-то деньги и правда капают. но они же выпускают эти обновления бесплатно. Эти обновления уровня DLC, иногда даже приличного размера DLC. Но бесплатно. За это они и вызывают уважение. Тут нет никаких микротранзакций, нет платных DLC. Просто купил игру и получай обновления. Да, релиз был не самый удачный. Скорее даже отвратительный. Но они исправились и продолжают активно поддерживать. Похвально же
Очень рад за них ,эти люди прям феномен современого геймдева ,когда многие игры скатываются в яму ,они поднимаются все выше и выше
я тоже рад пойду праздновать.
Главное что бы у них всё получилось со следующей игрой, приятно что на нмс обкатывают механики и разного рода функции
Пример, как удалось не очень удачный проект на старте, доработать до действительно интересной игры.
Вышло 257-е официальное обновление игры — 6.03. Всего вышло 16 DLC все бесплатно.
Интересно, а про какой рекорд идёт речь? Она еле как достигла пика предыдущего крупного онлайна в 97 723 игрока, который был 29 июля 2018 года. В SteamDB все данные есть. Самый же рекорд онлайна был более 9 лет назад в дни запуска игры, а именно в 212,613 игроков, что очень далеко от истины рекорда.
В источнике заголовок другой
в этом посте нет источника
даже разрабы этого кала в шоке что в это вообще играют