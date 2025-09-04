No Man's Sky установила новый рекорд онлайна в Steam, и генеральный директор очень рад этому событию

No Man's Sky вновь удивила игроков: количество подключенных пользователей достигло нового рекорда, и генеральный директор Hello Games, Шон Мюррей, отметил это событие, подчеркнув, насколько непросто было достичь такого успеха.

«Чаще всего вы работаете над игрой или обновлением, не имея точного представления о том, как оно будет воспринято», — рассказал Мюррей. По его словам, во время разработки часто теряется перспектива, и сложно увидеть общую картину. «С Voyagers, напротив, с первых дней было очевидно, что путешествие на корабле вместе с друзьями обладает особой магией. Мы видели это и в других играх, но исследование вселенной на своем USS Enterprise или Millennium Falcon даёт уникальное ощущение».

Мюррей подчеркнул, что внедрение новых функций в No Man's Sky, выпущенную почти десять лет назад, было одним из самых сложных проектов для небольшой команды Hello Games. «В течение последнего года мы не были уверены, что сможем реализовать это полностью. Моё имя ассоциируется с No Man's Sky, но на самом деле заслуга всей команды: я горжусь тем, чего им удалось достичь», — добавил он.

Команда долгое время трудится над игрой, и Мюррей отметил, что именно постоянная преданность и страсть разработчиков сделали возможным этот успех. Реакция игроков лишь подтверждает, что усилия были оправданы.

Кроме того, Hello Games уже работает над новой игрой Light No Fire, которая обещает ещё более амбициозные масштабы, с колоссальными океанами, которые потребуют командной работы для их пересечения. Похоже, что студия не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает удивлять игроков амбициозными проектами.

No Man's Sky остаётся примером того, как маленькая, преданная команда может создавать огромные и впечатляющие миры, а новые рекорды лишь подтверждают стойкость и талант Hello Games.