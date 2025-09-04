ЧАТ ИГРЫ
No Man's Sky установила новый рекорд онлайна в Steam, и генеральный директор очень рад этому событию

butcher69 butcher69

No Man's Sky вновь удивила игроков: количество подключенных пользователей достигло нового рекорда, и генеральный директор Hello Games, Шон Мюррей, отметил это событие, подчеркнув, насколько непросто было достичь такого успеха.

«Чаще всего вы работаете над игрой или обновлением, не имея точного представления о том, как оно будет воспринято», — рассказал Мюррей. По его словам, во время разработки часто теряется перспектива, и сложно увидеть общую картину. «С Voyagers, напротив, с первых дней было очевидно, что путешествие на корабле вместе с друзьями обладает особой магией. Мы видели это и в других играх, но исследование вселенной на своем USS Enterprise или Millennium Falcon даёт уникальное ощущение».

Мюррей подчеркнул, что внедрение новых функций в No Man's Sky, выпущенную почти десять лет назад, было одним из самых сложных проектов для небольшой команды Hello Games. «В течение последнего года мы не были уверены, что сможем реализовать это полностью. Моё имя ассоциируется с No Man's Sky, но на самом деле заслуга всей команды: я горжусь тем, чего им удалось достичь», — добавил он.

Команда долгое время трудится над игрой, и Мюррей отметил, что именно постоянная преданность и страсть разработчиков сделали возможным этот успех. Реакция игроков лишь подтверждает, что усилия были оправданы.

Кроме того, Hello Games уже работает над новой игрой Light No Fire, которая обещает ещё более амбициозные масштабы, с колоссальными океанами, которые потребуют командной работы для их пересечения. Похоже, что студия не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает удивлять игроков амбициозными проектами.

No Man's Sky остаётся примером того, как маленькая, преданная команда может создавать огромные и впечатляющие миры, а новые рекорды лишь подтверждают стойкость и талант Hello Games.

Raphtallia

На самом деле удивительно. Могли ведь просто бросить и забить. Таких разработчиков по пальцам пересчитать.

Магае

Ну, они ж там не за идею работают все таки, деньги капают, интерес есть, посчитали прикинули и роют дальше. Чеб не доить?

Raphtallia Магае

Да понятное дело что не за так. Ну просто обычно либо заваливают донатом, либо пара патчей и пошли нафиг. Тут они явно не золотые горы гребут.

PolGhost Магае

Вероятно какие-то деньги и правда капают. но они же выпускают эти обновления бесплатно. Эти обновления уровня DLC, иногда даже приличного размера DLC. Но бесплатно. За это они и вызывают уважение. Тут нет никаких микротранзакций, нет платных DLC. Просто купил игру и получай обновления. Да, релиз был не самый удачный. Скорее даже отвратительный. Но они исправились и продолжают активно поддерживать. Похвально же

Ольга Бузова

Очень рад за них ,эти люди прям феномен современого геймдева ,когда многие игры скатываются в яму ,они поднимаются все выше и выше

Кошачий комочек

я тоже рад пойду праздновать.

Hevin

Главное что бы у них всё получилось со следующей игрой, приятно что на нмс обкатывают механики и разного рода функции

Nereteresis

Пример, как удалось не очень удачный проект на старте, доработать до действительно интересной игры.

Di Raizel

Вышло 257-е официальное обновление игры — 6.03. Всего вышло 16 DLC все бесплатно.

gameplaynostalgia

Интересно, а про какой рекорд идёт речь? Она еле как достигла пика предыдущего крупного онлайна в 97 723 игрока, который был 29 июля 2018 года. В SteamDB все данные есть. Самый же рекорд онлайна был более 9 лет назад в дни запуска игры, а именно в 212,613 игроков, что очень далеко от истины рекорда.

Vinzed

В источнике заголовок другой

Празднует рекордное количество игроков в Steam с момента запуска
gameplaynostalgia Vinzed

в этом посте нет источника

Wolfenstein

даже разрабы этого кала в шоке что в это вообще играют

